Le probabili formazioni di Torino-Debrecen - Belotti guida l'assalto

La stagione del Torino inizia già il 25 luglio. La formazione granata ha acquisito il diritto di partecipare all'Europa League dopo l’esclusione del Milan e scenderà in campo nel secondo turno dei preliminari contro gli ungheresi del Debrecen, reduci dalla vittoria sulla squadra albanese del Kukësi. Si gioca al Moccagatta di Alessandria vista l'inagibilità dello stadio Olimpico di Torino. La squadra allenata da Mazzarri vuole subito ipotecare la qualificazione al turno successivo, ma bisognerà saggiare la condizione fisica dopo l'inizio da poche settimane della preparazione. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è il danese Jens Maae.

COME ARRIVA IL TORINO - Il Torino vuole fare meglio dell'Atalanta, eliminata allo spareggio di Europa League dal Copenhagen nella scorsa stagione. Mazzarri punta sul 3-4-3 provato più volte durante il ritiro. Spazio, dunque, al tridente formato da Iago Falque, Belotti e Berenguer, non è escluso però il 3-4-1-2 con Zaza in campo dal 1' al posto di Berenguer.

COME ARRIVA IL DEBRECEN - Il Debrecen si è qualificato per il secondo turno di Europa League eliminando la squadra albanese del Kukesi: netto 3-0 in casa all’andate, pareggio 1-1 al ritorno. Sarà 4-4-2 per gli ungheresi con Szecsi e Trujic a formare la coppia d'attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-3) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Meité, Ansaldi; Iago Falque, Belotti, Berenguer. Allenatore: Mazzarri

DEBRECEN (4-4-2) Nagy; Szatmári, Pávkovics, Tőzsér, Ferenczi; Haris, Takács, Varga, Kusnyir; Szécsi, Trujić. Allenatore: Herczeg

ARBITRO: Maee (Danimarca)