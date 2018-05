Le probabili formazioni di Torino-Lazio - Incognita modulo per i biancocelesti

Fischio d'inizio questa sera alle ore 20.45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

La partita dell’andata portò moltissime polemiche. Ma dopo un girone bisogna pensare soltanto alla corsa Champions League. La Lazio va in casa del Torino in questa 35a giornata di serie A. I capitolini vogliono rispondere alla Roma e dare un segnale forte. I granata vogliono raccogliere il massimo da qui a fine stagione: serve assolutamente fare il salto di qualità anche dando il massimo in queste ultime partite.

COME ARRIVA IL TORINO – Lo stesso Mazzarri ha confermato gli obiettivi del Torino. La vittoria manca da qualche turno, ma bisogna assolutamente tornare a raccogliere il massimo. Qualche dubbio su Iago Falque, che è stato recuperato ma è ancora part time. Assente Ansaldi per squalifica, al suo posto Molinaro. Per il resto pochissimi dubbi per i granata: Sirigu in porta, Burdisso, Nkoulou e Moretti vanno in difesa. De Silvestri, Rincon e Baselli agiranno a centrocampo, con Ljajic dietro le punte. Belotti e Iago Falque, salvo problemi dell’ultimo momento, dovrebbero essere i due attaccanti.

COME ARRIVA LA LAZIO – La missione è rispondere alla Roma e continuare questo testa a testa a distanza con i giallorossi. Derby virtuale a parte, Inzaghi sa che serve un’ottima prova su un campo difficile. L’assente di lusso è Parolo, ma l’allenatore della Lazio ha già confermato le tante soluzioni tattiche che potrebbe attuare. In porta Strakosha, con Luiz Felipe, De Vrij e Radu in difesa. In caso di centrocampo a quattro, Marusic e Lulic andrebbero sulle corsie esterne, con Lucas Leiva e Luis Alberto in mediana. Milinkovic-Savic e Felipe Anderson andrebbero sulla trequarti, con Immobile prima punta. In caso di centrocampo a cinque, Lulic si sposterebbe al centro, con Lukaku sulla corsia mancina. In questo caso Milinkovic andrebbe dietro a Immobile. Più probabile il primo schieramento, anche perché la Lazio è costretta a vincere.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Burdisso, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Molinaro; Ljajic; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Milinkovic Savic, Ichazo, Bonifazi, Ferigra, Acquah, Adopo, Kone, Berenguer, Valdifiori, Edera, Niang. Allenatore: Walter Mazzarri.

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Milinkovic-Savic, Felipe Anderson; Immobile. A disposizione: Vargic, Guerrieri, Basta, Bastos, Wallace, Lukaku, Caceres, Patric, Di Gennaro, Murgia, Caicedo, Nani. Allenatore: Simone Inzaghi.