Le probabili formazioni di Torino-Lecce: Berenguer più di Zaza dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manca una sola partita all'appello per chiudere a tutti gli effetti la 3^ giornata di Serie A. Allo Stadio Grande Torino si gioca il monday night della massima serie italiana, tra i padroni di casa del Torino e la neo-promossa Lecce, che sale in Piemonte con la speranza nel cuore di provare a mettere in atto un'impresa, così da riuscire a smuovere una classifica che vede i salentini ancora fermi laggiù in fondo, con ancora nessun punto raccolto assieme alla Sampdoria. Il Toro invece, vincendo, può volare in testa a punteggio pieno con l'Inter. Di seguito le ultime di formazione, grazie all'aiuto dei nostri inviati.

QUI TORINO: Le scelte di Mazzarri ormai appaiono abbastanza definite, ed il grande dubbio, in realtà, è uno solo: Zaza o non Zaza? L'attaccante è recuperato, parola del mister, ma parrebbe aver avuto la meglio nel corso delle ultime ore l'alternativa rappresentata da Berenguer. Anche Verdi non è pronto per giocare dal 1', a differenza di Belotti che guiderà ancora l'attacco granata. L'altro ballottaggio più incerto è quello sulla fascia sinistra: più quotato Aina rispetto a Laxalt. Sulla fascia opposta invece si vedrà De Silvestri.

QUI LECCE: Liverani dovrebbe insistere con il 4-3-1-2. In difesa l'unico dubbio è a destra: Rispoli favorito su Benzar. A sinistra torna invece Calderoni. A centrocampo con Tachtsidis e Majer dovrebbe spuntarla Shakhov su Petriccione, mentre Mancosu è favorito per partire dal 1' da trequartista, dietro Falco e Lapadula. Sembrano destinati a partire dalla panchina Farias e Babacar: lo ha lasciato intendere in conferenza stampa il tecnico giallorosso ribadendo che la condizione dei due nuovi non è ancora quella migliore.