Le probabili formazioni di Torino-Milan - Belotti sfida Piatek

Fischio d'inizio domani sera alle ore 20:30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Tre punti di distacco e tantissimi temi su cui discutere. Torino-Milan diventa uno scontro Champions League in piena regola, chi perde rischia di cedere il passo alle dirette concorrenti. I tre punti diventano fondamentali in questo momento della stagione e proprio i rossoneri non devono assolutamente fallire l'ennesima occasione.

I granata, nelle ultime dieci partite, hanno conquistato ben 19 punti. Meglio soltanto la Juventus, un risultato da non sottovalutare. Momento più che positivo, la zona europea è praticamente ad un passo. I rossoneri arrivano dalla delusione della Coppa Italia e da un periodo negativo: una vittoria in cinque gare, troppo poco per poter mantenere il passo. Serve una scossa decisiva, anche perché dalle parti di Milanello qualche scricchiolìo inizia a farsi sentire.

COME ARRIVA IL TORINO - Qualche passo falso in casa, ma tra clean sheet e risultati positivi si può criticare poco e nulla a questa squadra. Ben 14 reti nelle ultime 10, con 7 gol subiti: miglior difesa e una quadratura del cerchio che ha esaltato la solidità di questa squadra. Per quanto riguarda la sfida di domani ci saranno pochissimi cambi: Sirigu in porta, con Izzo, Nkoulou e Moretti in difesa. In mediana Rincon non si tocca, Lukic e Meité andranno a supporto. Sulle corsie De Silvestri è favorito su Ola Aina, a sinistra agirà probabilmente Ansaldi. Berenguer tra le linee, con Andrea Belotti prima punta.

COME ARRIVA IL MILAN - La sconfitta contro la Lazio ha evidenziato alcuni malumori in casa rossonera. Non tanto per l'eliminazione, ma anche per l'andamento altalenante di questo ultimo periodo. Una vittoria soltanto dopo la sconfitta nel derby, troppo poco per poter mantenere il ritmo delle concorrenti in chiave Champions. È necessario il cambio di rotta, dunque Gattuso tornerà alla difesa a quattro dopo l'esperimento dei tre centrali. Donnarumma tra i pali, con Conti, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez in difesa. Bakayoko in mediana sembra essere favorito su Biglia, con Kessie e Paquetà a completare il reparto. Piatek unica punta, con Suso e Calhanoglu sulle corsie esterne.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2) - Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meite, Ansaldi; Berenguer, Belotti.

A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Ola Aina, Millico, Damascan, Parigini, Iago Falque.

Allenatore: Walter Mazzarri

MILAN (4-3-3) - Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paqueta; Suso, Piatek, Calhanoglu.

A disposizione: Reina, Donnarumma A., Abate, Zapata, Caldara, Strinic, Biglia, Laxalt, Bertolacci, Borini, Cutrone, Castillejo.

Allenatore: Gennaro Gattuso