Le probabili formazioni di Torino-Sassuolo - Boga con Berardi, out Rincon

Fischio d'inizio alle 12:30. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si respira aria d'Europa a Torino. A tre giornate dal gong finale, i granata sono in piena corsa per un piazzamento in una competizione internazionale. L'Europa League l'obiettivo più verosimile, con finestra sul sogno Champions che resta vivo, pur al netto delle oggettive difficoltà che un'impresa simile comporterebbe in così poco tempo. Nel lunch match del trentaseiesimo turno la banda di Walter Mazzarri ospita all'Olimpico un Sassuolo da tempo privo di ambizioni. I neroverdi, imbattuti da sei gare, saranno ago della bilancia della bagarre per le prime posizioni: in questo trittico gli emiliani affronteranno, oltre al Toro, anche Roma e Atalanta. "Cercheremo di fare punti per noi, non per fare torti a nessuno", aveva detto alcuni giorni fa Roberto De Zerbi, deciso a condurre i suoi verso un finale in crescendo per superare lo score di quarantatré punti della scorsa stagione. Appena cinque i precedenti complessivi nel capoluogo piemontese tra le due squadre in Serie A: tre le vittorie dei granata, contro le due del Sassuolo. Segno X che si verificò all'andata, quando al vantaggio illusorio di Belotti rispose in pieno recupero Enrico Brignola.

COME ARRIVA IL TORINO - Non arruolabile, oltre agli infortunati Djidji e Parigini, anche lo squalificato Rincon. Nessun dubbio in difesa: davanti a Salvatore Sirigu graviteranno Izzo, N'Koulou e Moretti. De Silvestri più di Ola Aina per la corsia di destra, mentre sul fronte opposto ci sarà verosimilmente Ansaldi. Lukic in regia, rifornito da Meité e Baselli. Belotti il riferimento in attacco, al suo fianco Berenguer potrebbe essere ancora preferito a Simone Zaza.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Truppa al completo a disposizione di De Zerbi ad eccezione soltanto di Magnani. Rientra Peluso, in rimonta su Lemos per un posto accanto a Demiral e Ferrari. Lirola e Rogério esterni a tutto campo, Sensi e Magnanelli con uno tra Duncan, Bourabia e Locatelli in mezzo al campo. In rialzo le quotazioni di Boga dopo il centro al Frosinone della scorsa settimana: l'ivoriano potrebbe fare da spalla nel tandem a Berardi.

Ecco le probabili formazioni:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Lukic, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Ola Aina, Bremer, Singo, Damascan, Iago Falque, Millico, Zaza. Allenatore: Walter Mazzarri.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Sensi, Magnanelli, Duncan, Rogério; Boga, Berardi. A disposizione: Pegolo, Satalino, Adjapong, Lemos, Marlon, Sernicola, Bourabia, Djuricic, Locatelli, Babacar, Di Francesco, Matri. Allenatore: Roberto De Zerbi.