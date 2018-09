Le probabili formazioni di Torino-Spal – Mazzarri non cambia, Iago e Belotti dal 1'

Fischio d'inizio domani sera alle ore 20.30 Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla ricerca della prima vittoria stagionale. Soprattutto dopo il match di San Siro. Il Torino accoglie la Spal in questa terza partita stagionale. I granata vogliono andare in Europa League, ma per mantenere il ritmo bisogna vincere. La squadra di Semplici è a punteggio pieno, un risultato davvero inaspettato. L'obiettivo resta la salvezza, ma ovviamente tutto può succedere.

COME ARRIVA IL TORINO – Bel gioco, ma pochi punti. Il Torino deve assolutamente vincere in questa seconda partita casalinga, dunque il peso è tutto sulle spalle degli uomini di Mazzarri. Lyanco e Ansaldi sono fermi per via di problemi fisici, Baselli ancora non è al meglio. Sirigu va in porta, con Izzo, N'Koulou e Moretti in difesa. Soriano, Rincon e Meité vanno in mezzo al campo, con De Silvestri e Aina sulle corsie esterne. In attacco non ci sono dubbi, Iago Falque e Belotti partiranno dal primo minuto.

COME ARRIVA LA SPAL – Non sarà semplice vincere la terza partita consecutiva, ma la squadra di mister Semplici può essere una mina vagante. Valdifiori si candida per un posto da titolare, ma Schiattarella sembra essere favorito. Floccari e Bonifazi sono in forse, il modulo dovrebbe essere il 3-5-2. Gomis va in porta, con Cionek, Vicari e Felipe in difesa. Missiroli, Schiattarella e Kurtic vanno in mezzo al campo, con Fares e Lazzari sulle corsie esterne. Antenucci e Petagna verranno confermati in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Soriano, Rincon, Meité, Aina; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Djidji, Bremer, Berenguer, Lukic, Baselli, Edera, Parigini, Zaza. Allenatore: Walter Mazzarri.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. A disposizione: Milinkovic-Savic, Costa, Simic, Djourou, Dickmann, Valdifiori, Valoti, Vitale, Everton Luiz, Viviani, Paloschi, Moncini. Allenatore: Leonardo Semplici.