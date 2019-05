Le probabili formazioni di Tottenham-Ajax - Out Son, dentro Lucas Moura

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In quanti prima dei quarti si aspettavano una semifinale tra Manchester City e Juventus? Quasi tutti. Pronostici stravolti, due grandi sorprese guidate da due tecnici che hanno un futuro luminoso davanti. A Londra è tutto pronto per il primo appassionante round, nel nuovissimo impianto il Tottenham ospiterà i ragazzi terribili dell'Ajax per la semifinale d'andata di Champions League. Risultato storico per la formazione di Mauricio Pochettino, gli Spurs infatti nella loro storia si erano fermati due volte ai quarti senza arrivare mai tra le prime quattro. Nell'ultimo turno hanno dato vita ad un match epico eliminando il City, non sono mancate polemiche ma lo spettacolo di certo non è mancato. Outsider di questa edizione, risultati frutto di una squadra rodata dai numerosi anni senza cambiamenti. Il Tottenham infatti è anni che mantiene la stella intelaiatura, a volte senza muoversi sul mercato. La grande occasione per conquistare la finale di Madrid, davanti al proprio pubblico non possono sbagliare gli Spurs. In trasferta infatti l'Ajax ha mandato al tappeto Real Madrid e Juventus, due grandi favorite alla vittoria finale. Scheggia impazzita di questa Champions League, la squadra guidata da Ten Hag ha impressionato tutti. Nella fase ad eliminazione diretta un pari ed una sconfitta ad Amsterdam, due vittorie tra Santiago Bernabeu e Allianz Stadium. Con il gioco ha spedito a casa forse la più grande favorita del torneo, la Juventus di Cristiano Ronaldo. Adesso arriva il bello, difficile considerare i Lancieri come sorpresa. L'Ajax è una realtà di questa Champions League.

COME ARRIVA IL TOTTENHAM - Mauricio Pochettino sicuramente avrebbe voluto affrontare una semifinale di Champions League in condizioni migliore, il tecnico argentino infatti dovrà fare a meno di due pezzi da novanta come Harry Kane e Son. Il primo infortunato, il secondo invece squalificato e fenomenale nei quarti contro il City. Gli Spurs dovrebbero presentarsi in campo con il 3-4-2-1 con Llorente unica punta, l'ex Juventus ha siglato il gol qualificazione ed è chiamato a non far rimpiangere Kane. Lo spagnolo sarà supportato sulla trequarti da Dele Alli e Lucas Moura. A centrocampo le geometrie del danese Christian Eriksen, grande ex della sfida, abbinate alla fisicità di Wanyama mentre sulle corsie esterne avanzati i terzini Rose e Trippier. Reparto roccioso quello difensivo davanti alla porta di Lloris, i due belga Vertonghen e Alderweireld con Sanchez, altro ex della sfida.

COME ARRIVA L'AJAX - Versa in condizioni migliori la formazione olandese, il tecnico Ten Hag ha potuto preparare la sfida con tutti gli effettivi a disposizione. Squadra che vince non si cambia, ormai rodato il 4-3-3 con un unico dubbio per i Lancieri. Rimane infatti in dubbio la presenza in difesa di Mazraoui, uscito anzitempo nella sfida contro la Juventus. In caso di forfait si disimpegnerà Veltman sulla corsia destra con Tagliafico che rientra dalla squalifica a sinistra, in mezzo davanti alla porta di Onana il fenomeno De Ligt e l'esperto Blind. In mezzo ci sarà la stella Frankie De Jong con Schone e Van De Beek, anche lui in gol allo Stadium. Davanti non c'è spazio per Dolberg, Tadic infatti si muoverà da prima punta affiancato dal brasiliano David Neres e da Ziyech.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Trippier, Eriksen, Wanyama, Rose; Dele Alli, Lucas Moura; Llorente. Allenatore: Mauricio Pochettino.

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; De Jong, Schone, Van De Beek; Neres, Tadic, Ziyech. Allenatore: Erik Ten Hag.