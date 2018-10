Le probabili formazioni di Tottenham-Barcellona - Kane sfida Messi

Fischio d'inizio alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB!

Nella 2ª giornata del Gruppo B della fase a gironi della UEFA Champions League 2018/2019 gli inglesi del Tottenham Hotspur FC del tecnico Mauricio Roberto Pochettino Trossero affronta gli spagnoli dell'FC Barcelona del tecnico Ernesto Valverde Tejedor presso il Wembley Stadium di Londra (Inghilterra).

COME ARRIVA IL TOTTENHAM HOTSPUR FC - Gli inglesi occupano il 4° ed ultimo posto in classifica del Gruppo B con 0 punti (PG: 1 - V: 0 - P: 0 - S: 1 - GF: 1 - GS: 2 - DR: -1) e, nell'ultimo turno, hanno perso fuori casa contro gli italiani dell'Inter (FC Internazionale vs Tottenham Hotspur FC 2-1, 18 settembre 2018).

Mauricio Pochettino, in vista dell'esordio casalingo in Champions, non può disporre del portiere francese, classe '86, Hugo Lloris, il quale il 12 settembre scorso è stato condannato per guida in stato di ebrezza (ritiro della patente per 20 mesi e multa di 50.000 sterline, a cui si aggiunge quella di 300 mila del club). A questo vanno aggiunti i seguenti calciatori infortunati: il portiere olandese originario del Suriname, classe '83, Michel Vorm e l'attaccante, classe '94, Vincent Petrus Anna Sebastiaan Janssen.

In virtù di tali defezioni, gli Spurs dovrebbero scendere in campo con il 3-4-2-1 con l'argentino di origini italiane Paulo Dino Gazzaniga Farias tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, composta dal belga Jan Vertonghen, dall'altro belga Tobias Albertine Maurits Alderweireld e dal colombiano Davinson Sánchez Mina. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno Kieran John Trippier, il belga di origini malese Moussa Sidi Yaya Dembélé, l'inglese di origini portoghesi Eric Jeremy Edgar Dier e l'inglese di origini giamaicane Daniel Lee Rose. Davanti, alle spalle dell'unica punta Harry Edward Kane, svarieranno i due trequartisti: il coreano Heung-min Son ed il brasiliano Lucas Rodrigues Moura da Silva.

COME ARRIVA L'FC BARCELONA - Gli spagnoli, che, al momento, occupano il 1° posto in classifica del Gruppo B con 3 punti (PG: 1 - V: 1 - P: 0 - S: 0 - GF: 4 - GS: 0 - DR: +4), sono reduci dalla vittoria casalinga contro gli olandesi del PSV (FC Barcelona vs PSV Eindhoven 4-0, 18 settembre 2018).

In vista della trasferta inglese, il tecnico Ernesto Valverde non può disporre dei seguenti calciatori infortunati: il centrocampista, classe '92, Sergio Roberto Carnicer e il difensore francese, classe '93, Samuel Umtiti.

I blaugrana, in occasione della sfida contro il Tottenham, dovrebbero scendere in campo con il consueto 4-3-3 con il tedesco Marc-André ter Stegen in porta. Difesa, da destra a sinistra, formata dal portoghese Nélson Cabral Semedo, Gerard Piqué i Bernabeu, dal francese Clément Lenglet e Jordi Alba Ramos. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, composto dal croato di origini svizzere Ivan Rakitić, Sergio Busquets i Burgos e dal cileno Arturo Erasmo Vidal Pardo. In attacco, invece, agirà il tridente composto dall'argentino di origini spagnole Lionel Andrés Messi Cuccitini, dall'uruguaiano di origini italiane Luis Alberto Suárez Díaz e dal brasiliano di origini portoghesi Philippe Coutinho Correia.

PROBABILI FORMAZIONI

UEFA Champions League 2018/2019 - Fase a gironi - Gruppo B - 2ª Giornata

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - ore 21:00 [diretta televisiva Sky Sport]

Wembley Stadium di Londra (Inghilterra)

Tottenham Hotspur FC vs FC Barcelona

TOTTENHAM HOTSPUR FC (3-4-2-1) : Gazzaniga; Vertonghen, Alderweireld, Sánchez; Trippier, Dembélé M., Dier, Rose; Son, Lucas Moura; Kane (C).

A disp.: Whiteman (GK), Winks, Lamela, Wanyama, Sissoko, Llorente, Davies.

All.: Mauricio Pochettino.

FC BARCELONA (4-3-3) : ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Jordi Alba; Rakitić, Sergio Busquets, Vidal; Messi (C), Luis Suárez, Coutinho.

A disp.: Cillessen (GK), Arthur, Dembélé O., Rafinha, Malcom, El Haddadi, Vermaelen.

All.: Ernesto Valverde.

Arbitro: Felix Zwayer (Germania).

Assistente 1: Thorsten Schiffner (Germania).

Assistente 2: Marco Achmüller (Germania).

Quarto Ufficiale: Guido Kleve (Germania).

Assistente arbitrale addizionale 1: Tobias Stieler (Germania).

Assistente arbitrale addizionale 2: Sascha Stegemann (Germania).