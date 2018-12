Le probabili formazioni di Udinese-Atalanta - Lasagna e Rigoni dal 1'

Calcio d'inizio: domani ore 15. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

L’Udinese di Velazquez è ormai un lontano ricordo, l’Udinese ha ritrovato la bussola e soprattutto la continuità nelle prestazioni. Dopo aver battuto la Roma, è arrivato un soddisfacente pareggio contro il Sassuolo. Per definire efficace la cura-Nicola, però, servirà un’altra prova di carattere contro l’arrembante Atalanta, reduce da due ko di fila contro Empoli e Napoli. Per i nerazzurri banco di prova importante per riguadagnare qualche posizione nelle parti alte della classifica ed insidiare le contendenti per un posto in Europa.

Nello scorso campionato una vittoria per parte: 2-0 a Bergamo per i padroni di casa con le reti di Petagna e Masiello; 2-1, invece, alla ‘Dacia Arena’ per i friulani, con una rimonta targata De Paul-Barak a rendere inutile il momentaneo vantaggio della Dea con Kurtic.

COME ARRIVA L’UDINESE - Nicola prosegue con il 3-5-2 e soprattutto potrà puntare su Lasagna: lui, in coppia con Pussetto, dovrebbe formare il tandem d’attacco. A centrocampo Ter Avest e Pezzella sulle corsie laterali, con Mandragora e Fofana in mezzo e con De Paul a fare da collante tra mediana e attacco. In difesa Larssen, Nuytinck e Troost-Ekong avanti a Musso.

COME ARRIVA L’ATALANTA - Non sono previste grandi novità nello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini, con Rigoni che potrebbe nuovamente partire dal 1’ dopo la bella prova contro il Napoli: lui in coppia con Zapata in attacco e Gomez alle loro spalle. A centrocampo Freuler e De Roon, con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne. In difesa altra panchina per Mancini: Toloi, Palomino e Masiello verso la maglia da titolare.

LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Pezzella; Pussetto, Lasagna. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Opoku, Machis, Behrami, Micin, Pontisso, D’Alessandro, Vizeu. Allenatore: Davide Nicola.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Rigoni, Zapata. A disposizione: Gollini, Rossi, Djimisiti, Bettella, Adnan, Reca, Castagne, Mancini, Pessina, Valzania, Tumminello, Pasalic, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.