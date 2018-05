Le probabili formazioni di Udinese-Bologna - Lasagna in attacco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla Dacia Arena l'Udinese di Tudor vuole i tre punti che le darebbe la certezza della Serie A. Ultima giornata con il brivido per i bianconeri friulani, reduci da mesi travagliati contrassegnati da sconfitte e cambi di allenatori (Delneri, Oddo, ora Tudor). Contro il Bologna di Donadoni, senza ormai motivazioni con una salvezza acquisita con largo anticipo, l'Udinese deve chiudere al meglio e pensa a programmare al meglio la prossima. Udinese e Bologna non pareggiano in Serie A dal settembre 2013: quattro vittorie friulane e due emiliane nelle ultime sei sfide. Le ultime nove partite di Serie A tra Udinese e Bologna in terra friulana non hanno mai visto più di due soli gol complessivi nel match. Calcio d'inizio alle ore 18.00. L'arbitro è Gavillucci della sezione di Teramo.

COME ARRIVA L'UDINESE - L’Udinese ha vinto solo due delle ultime 19 partite di campionato, entrambe per 1-0 (poi 4 pareggi e ben 13 sconfitte). L’Udinese, inoltre, è la formazione che ha subito più gol nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato (23). Indisponibili Angella e Balic, squalificato Behrami. Tudor è orientato a varare il 4-4-1-1 con Bizzarri in porta, Stryger Larsen e Samir terzini, Danilo e Nuytinck centrali. Barak, Fofana, Hallfredsson e Jankto in mediana, De Paul sulla trequarti alle spalle di Lasagna.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Il Bologna ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque giornate di campionato, parziale in cui ha segnato appena tre gol. Inoltre la compagine felsinea è la squadra che ha sprecato più punti da situazione di vantaggio in questo campionato (ben 23). Donadoni convoca tutta la rosa, compresi lo squalificato Helander che gli acciaccati Palacio, Destro, Gonzalez e Pulgar. Sarà 3-5-1-1 con Mirante in porta, Torosidis, Romagnoli e De Maio in difesa, Mbaye e Masina esterni, Crisetig, Poli e Dzemaili in mezzo, Verdi e Avenatti in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (4-4-1-1): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Nuytinck, Samir; Barak, Fofana, Hallfredsson, Jankto; De Paul; Lasagna. A disposizione: Borsellini, Scuffet, Pezzella, Widmer, Ingelsson, Pontisso, Perica, Maxi Lopez. Allenatore: Tudor

BOLOGNA (3-5-1-1): Mirante; Torosidis, Romagnoli, De Maio; Mbaye, Crisetig, Poli, Dzemaili, Masina, Verdi, Avenatti. A disposizione: Santurro, Ravaglia, Keita, Krafth, Donsah, Valencia, Di Francesco, Krejci, Orsolini, Mutton. Allenatore: Donadoni

ARBITRO: Gavillucci della sezione di Teramo