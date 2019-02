Le probabili formazioni di Udinese-Chievo - C'è De Paul? Dioussè dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultima spiaggia o quasi. Alla Dacia Arena di Udine è già tempo di spareggio salvezza, in campo l'Udinese di Davide Nicola contro il Chievo di Di Carlo. Tra polemiche e VAR, i friulani sono incappati nella dodicesima sconfitta della stagione sul campo del Torino. La rete annullata a Stefano Okaka ha fatto molto discutere come il rigore fallito da Rodrigo De Paul. Si è smarrito il dieci argentino, proprio nella sfida d'andata contro i clivensi aveva messo in mostra i pezzi migliori del suo vasto repertori. Tante voci di mercato sul suo conto e prestazione in discesa per l'ex Valencia che sembrava aver trovato la definitiva consacrazione in Italia. L'Udinese è in bilico, ancora una stagione con il fiato sul collo nonostante il cambio in panchina. Esonerato Velazquez e dentro Nicola, il risultato non è cambiato di molto. La squadra ha dato tanto in avvio di campionato prima di spegnersi lentamente come detto sopra per De Paul. Urge una vittoria per allontanare la zona rossa, in caso di nuova sconfitta c'è il serio rischio di terz'ultimo posto. Non sarà un match semplice nonostante davanti ci siamo il Chievo reduce dalla sconfitta contro la Roma. Soltanto nove punti in classifica e tre allenatori cambiati in una stagione cominciata male e che rischia di finire peggio. Le speranze di salvezza sono ridotte al lumicino, vincere ad Udine e continuare a sperare anche se il gap è ampio. In caso invece di un risultato negativo si rischia veramente di vedere azzerate le ultime possibilità di permanenza nella massima serie.

COME ARRIVA L'UDINESE - Un grande dubbio per Davide Nicola che risponde al nome di Rodrigo De Paul. Il mattatore della sfida d'andata infatti è alle prese con un problema fisico, difficile adesso stabilire se avrà possibilità di scendere in campo. Scalda i motori Ingelsson, subentrato nella ripresa contro il Torino e con caratteristiche abbastanza diverse dal dieci argentino. Confermato il 3-5-2 con Musso in porta mentre ci sarà un cambio in difesa, fuori lo squalificato De Maio e dentro Opoku con Ekong e Nuytinck. Vertice basso del centrocampo sarà Mandragora affiancato dallo stesso Ingelsson e Seko Fofana, insufficiente la sua ultima prestazione. Sugli esterni ovviamente Stryger Larsen lungo la corsia di destra e D'Alessandro sul versante opposto, ancora panchina per Zeegelaar. Qualche dubbio davanti, probabile la conferma di Okaka per Lasagna ad affiancare Pussetto.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Sono pochi i dubbi di formazione per Mimmo Di Carlo, il tecnico clivense infatti dovrebbe confermare il consueto 4-3-1-2 senza l'indisponibile Pellissier oltre a Tomovic e Depaoli. In porta ci sarà ovviamente Sorrentino mentre in difesa non ci sarà Nicolas Frey rispetto alla partita contro la Roma, favorito Bani da terzino di destra con l'inserimento di Jaroszynski sul versante mancino. Pacchetto centrale formato da Barba e da Rossettini. Altra maglia da titolare per l'ex Empoli Dioussé nel ruolo di mediano mentre potrebbe partire titolare Kiyine ed Hetemaj con Giaccherini da trequartista. Davanti all'ex Juventus ci sarà la coppia formata da Stepinski e Djordjevic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Nuytinck, Troost Ekong; Larsen, Fofana, Mandragora, Ingelsson, D'Alessandro; Pussetto, Okaka. Allenatore: Davide Nicola.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Barba, Rossettini, Bani, Jaroszynski; Kiyine, Diousse, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Djordjevic. Allenatore: Domenico Di Carlo.