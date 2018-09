Le probabili formazioni di Udinese-Lazio - Due dubbi per Velazquez

Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti dalle 19 su TMW!

Turno infrasettimanale in corso per il nostro campionato. Archiviato l'anticipo di ieri sera tra Inter e Fiorentina, scenderanno in campo in leggero anticipo rispetto agli altri match Udinese e Lazio, in un mercoledì che si preannuncia ricco di emozioni. Calcio d'inizio in programma alle ore 19 alla Dacia Arena, arbitra il signor Maresca della sezione di Napoli

COME ARRIVA L'UDINESE - Tra i bianconeri dovrebbe tornare in campo Barak dal primo minuto e a fargli spazio dovrebbe essere Behrami. Diversi i nodi ancora da sciogliere da parte di Velazquez, alle prese con il doppio ballottaggio Pussetto-Machis e Lasagna-Teodorczyk. Out Balic per infortunio.

COME ARRIVA LA LAZIO - Tra gli ospiti, invece, di nuovo in campo Luis Alberto, sostituito da Correa contro il Genoa, alle spalle di Ciro Immobile. Durmisi potrebbe permettere a Lulic di rifiatare, mentre Badelj prenderà il posto di Lucas Leiva in regia in vista del derby.

Udinese (4-3-3): Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Mandragora, Barak; Pussetto, Lasagna, De Paul. All.: Julio Velazquez.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Luis Alberto; Immobile. All.: Simone Inzaghi.