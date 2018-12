Le probabili formazioni di Udinese-Roma - Dubbi per Nicola, Kluivert c'è

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cambiare allenatore per dare una scossa allo spogliatoio e all’ambiente, dopo un inizio di campionato non proprio entusiasmante. Nicola per Velazquez. Questa la scelta fatta durante la sosta dall’Udinese, terzultimo in classifica a pari punti con l’Empoli (9). L’avvicendamento in panchina ha come effetto immediato una svolta mentale, che però non è sempre sinonimo di vittoria, sopratutto quando di fronte a te hai squadre come la Roma, che alle 15.00 inaugurerà la 13ª giornata di serie A alla Dacia Arena. Se altissime sono le motivazioni per bianconeri, altrettanto si può dire per i giallorossi di Di Francesco, reduci da una vittoria convincente contro la Sampdoria e al 6° posto in classifica, a -3 dalla zona Champions. L’ultimo successo dell’Udinese contro la Roma risale al 28 ottobre 2012, all’Olimpico per 3-2: da lì in poi un pareggio e 10 vittorie consecutive dei capitolini. Arbitrerà il sig. Fabbri, Guida sarà il Var.

COME ARRIVA L’UDINESE - La sconfitta per 2-1 a Empoli prima della sosta si è rivelata fatale per Velazquez, sollevato dall’incarico dopo un magro bottino di 9 punti (due vittorie e tre pareggi) in 12 gare. Al suo posto è arrivato Davide Nicola, che ieri ha presentato così la sfida contro la Roma: "È una delle squadre più forti, ma la parola temere non mi appartiene. Chiedo applicazione e consapevolezza, però non sono un mago”. In settimana il neo tecnico ha provato sia il 3-5-2 che il 4-4-1-1. Al momento la seconda ipotesi è la più accreditata, con Larsen, Nuytinck, Ekong e Samir a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo Fofana e Mandragora, con Pussetto a destra e Machis a sinistra. Davanti De Paul e Lasagna. In caso di difesa a 3, Nicola dovrebbe mettere dentro Behrami e Ter Avest al posto dei due esterni offensivi. Non convocati Barak, Badu, Wague, Teodorczyk e Ingelsson.

COME ARRIVA LA ROMA - Implacabile in Champions, altalenante in campionato. È una Roma dai due volti quella di questa prima parte di stagione. Se i giallorossi in Europa hanno già ipotecato il passaggio agli ottavi, in Serie A fanno fatica a trovare la continuità di risultati: il 6° posto in classifica con 19 punti (-3 dalla Lazio) racconta un cammino non lineare, anche se nelle ultime tre giornate sono arrivati due pareggi e una vittoria (prima della sosta, 4-1 alla Sampdoria). “L’Udinese sarà agguerrito, noi dovremo essere bravi a non pensare al Real Madrid”, ha detto Di Francesco alla vigilia in conferenza stampa, in cui ha dato anche importanti indizi sulla formazione. In difesa out Manolas, dunque al centro spazio alla coppia Fazio-Jesus. A sinistra Kolarov e Santon non sono al meglio, ma il serbo dovrebbe comunque partire titolare. Scelte quasi obbligate a centrocampo, viste le assenze di De Rossi e Pastore: Cristante e Nzonzi agiranno sulla mediana, con Pellegrini sulla trequarti. A destra Kluivert è in vantaggio su Under, davanti ci sarà Schick.

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (4-4-1-1): Musso; Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir; Pussetto, Fofana, Mandragora, Machis; De Paul; Lasagna.

A disposizione: Nicolas, Scuffet, Opoku, Pezzella, Ter Avest, D’Alessandro, Behrami, Pontisso, Coulibaly, Micin, Vizeu. Allenatore: Davide Nicola

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Kluivert, Pellegrini, El Shaarawy; Schick.

A disposizione: Fuzato, Mirante, Karsdop, Luca Pellegrini, Marcano, Santon, Coric, Zaniolo, Under, Dzeko. Allenatore: Eusebio Di Francesco.