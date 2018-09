Le probabili formazioni di Udinese-Torino - Si rivede Baselli

Live, pagelle e interviste dalle 15 di domani su TMW

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bentornata Serie A. Archiviata la pausa legata agli impegni della verse nazionali, il nostro campionato si appresta ad entrare nel vivo e tra i match in programma nel prossimo turno c’è anche Udinese-Torino, squadre a pari punti in classifica dopo i primi tre incontri, pronte a dar spettacolo nel contendersi la vittoria. Calcio d’inizio oggi alle 15.

COME ARRIVA L’UDINESE - Ballottaggio fra i pali, con Scuffet e Musso in lotta per difendere la porta bianconera. Dovrebbe essere della gara il difensore Troost-Ekong, perno della retroguardia insieme a Nuytinck. 4-3-3 per Julio Velazquez con Barak in forse: probabile che si accomodi solo in panchina. Davanti dovrebbe essere confermato il tridente (l'alternativa è il 4-2-3-1 con Behrami fuori e Teodorczyk punta)

COME ARRIVA IL TORINO - Non mancano le alternative a Walter Mazzarri, soprattutto dalla mediana in avanti. Complice il rientro di Baselli, uno fra Soriano, Meïté e Rincon potrebbe finire in panchina e l’ex Juventus sembra il principale indiziato, mentre a sinistra Berenguer e Parigini si contendono una maglia per sostituire l’infortunato Ansaldi. In attacco ancora panchina per Zaza, con con Iago e Belotti in campo dal primo minuto.

Le probabili formazioni

Udinese (4-3-3):Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora; Machis, Lasagna, De Paul. A disposizione: Musso, Nicolas, Opoku, Pezzella, Ter Avest, Pussetto, Pontisso, Vizeu, Barak, D’Alessandro, Teodorczyk. All.: Velazquez.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Soriano, Baselli, Meïté, Berenguer; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Djidji, Lukic, Aina, Edera, Zaza, Parigini, Rincon.All.: Mazzarri.