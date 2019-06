Le probabili formazioni di Uruguay-Perù - Farfan out, Nàndez più di Lodeiro

Uruguay-Perù alle 21.00 ore italiane. Su TMW la cronaca testuale, le pagelle e le parole dei protagonisti

L’ultimo posto disponibile per le semifinali della Copa America se lo giocheranno Uruguay e Perù, in campo nei quarti oggi alle ore 21.00 (ore italiane) all’Arena Fonte Nova a Bahia. Prima gara da dentro o fuori per le due nazionali, reduci da un percorso nella competizione ben diverso. La Celeste si presenta da imbattuta dopo aver vinto il proprio girone, il C, con 7 punti. La Blanquirroja, invece, ha staccato il pass qualificazione come migliore terza, con 4 punti nel gruppo A, vinto dal Brasile padrone di casa. Sulla carta, quindi, Suarez e compagni sono favoriti e hanno dalla loro anche il bilancio dei precedenti: su 39 incroci, l’Uruguay ne ha vinti 23 (5 pareggi e 11 sconfitte). Chi riuscirà ad avere la meglio, si giocherà il posto in finale con il Cile.

COME ARRIVA L’URUGUAY - Con 7 gol all’attivo, La Celeste ha chiuso la fase a gironi con il secondo miglior attacco dopo il Brasile. Arriva all’appuntamento odierno forte di due vittorie e una sconfitta. Non si tocca il sistema di gioco, il 4-4-2, con il ct Tabarez che ha un solo dubbio e riguarda il centrocampo. Nandez sarebbe in vantaggio su Lodeiro per il ruolo di esterno sinistro. Davanti confermatissima la coppia Cavani-Suarez, che contro il Perù ha già segnato 6 reti nella sua carriera.

COME ARRIVA IL PERÚ - Dopo l’ottimo inizio di Copa America, nell’ultima uscita la nazionale peruviana è stata sconfitta nettamente dal Brasile. Un 5-0 roboante che avrebbe dato un pesante colpo al morale della formazione di Gareca, decisa a riscattarsi contro i favori del pronostico. Nel 4-2-3-1 del ct, Santamaria è in vantaggio su Araujo per affiancare Zambrano al centro della difesa. Assenza pesante invece nel reparto offensivo, visto che Farfan sarà out per un infortunio al ginocchio. Spazio dunque a Flores, sulla trequarti insieme a Cueva e Polo. Il terminale d'attacco sarà Guerrero.

PROBABILI FORMAZIONI

URUGUAY (4-4-2): Muslera; González, Giménez, Godín, Cáceres; Nández, Valverde, Bentancur, De Arrascaeta; Suárez, Cavani.

A disposizione: Campana, Silva, Coates, Saracchi, Laxalt, Lodeiro, Pereiro, Torreira, Gomez, Rodriguez, Stuani. Allenatore: Óscar Washington Tabárez

PERÙ (4-2-3-1):Gallese; Advícula, Zambrano, Santamaría, Trauco; Renato Tapia Yotún; Carrillo, Cueva, Flores; Guerrero.

A disposizione: Alvarez, Càceda, Corzo, Araujo, Abram, Callens, Ballon, Pretell, Gonzales, Ruidiaz, Polo. Allenatore: Ricardo Gareca