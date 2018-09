Le probabili formazioni di Valencia-Juve - Rodrigo contro Ronaldo

Calcio d'inizio ore 21. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Son tornate le notti da leoni, quelle che ogni calciatore sogna di vivere in campo e che ogni tifoso aspetta con ansia. È tornato anche il "Mestalla" tra le case della Champions League 2018/2019 dopo anni di delusioni condite soltanto da scontate salvezze. E questa sera sarà la Juventus a far visita al Valencia, per un match che presenta numerose insidie: dai rapidi esterni di centrocampo, alla qualità di Rodrigo in avanti, ed un tecnico come Marcelino che fa della fisicità il punto di forza della propria squadra. I bianconeri, che puntano in grande e per molti i veri favoriti per alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie, non possono e devono avere paura: l'obiettivo è Madrid, la finale, e le sorti del girone passano anche da qui.

COME ARRIVA IL VALENCIA - Marcelino non si schioda dal suo credo tattico, il 4-4-2: in attacco Rodrigo farà da raccordo ad uno tra Santi Mina e Gameiro. A centrocampo Soler (in leggero vantaggio su Torres) e Guedes saranno i due esterni offensivi, con Parejo e Wass (vista l'assenza di Kondogbia per infortunio) in mediana. In difesa, infine, i due terzini saranno l'italiano Piccini e Gaya, con Gabriel Paulista e Diakhaby al centro. Tra i pali ancora spazio a Domenech, solo panchina per l'ex di turno Neto.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - 4-3-3 per Massimiliano Allegri, che deve fare i conti con l'acciaccato Dybala. E con un Douglas Costa non proprio sereno, Bernardeschi si candida ad una maglia da titolare nel tridente formato da Ronaldo e Mandzukic. Le chiavi del centrocampo tornano nelle mani di Pjanic, che sarà affiancato da Khedira e Matuidi. In difesa rientra Chiellini affianco a Bonucci al centro, mentre un altro ex di turno come Cancelo e Cuadrado agiranno sulle fasce.

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Piccini, Gabriel, Diakhaby, Gaya; Soler, Parejo, Wass, Guedes; Rodrigo, Gameiro. A disposizione: Neto, Murillo, Vezo, Torres, Cheryshev, Santi Mina, Batshuayi. Allenatore: Marcelino.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic. A disposizione: Perin, Alex Sandro, Benatia, Emre Can, Bentancur, Douglas Costa, Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri.