Le probabili formazioni di Valencia-United - Manchester rivoluzionato

Fischio di inizio alle ore 21.00. Live testuale, pagelle del match e voci dei protagonisti su Tuttomercatoweb.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Valencia non ha più nulla da giocarsi, ormai certo di scendere in Europa League. Il Manchester United coltiva ancora la speranza di chiudere al primo posto il girone H di Champions. Difficile ma matematicamente possibile. I Red Devils sono chiamati a vincere la sfida in terra spagnola al Mestalla, in scena questa sera alle 21.00, e sperare che la Juventus non faccia altrettanto. Infatti in caso di arrivo a pari punti, gli inglesi avrebbero la meglio in virtù dei gol segnati in trasferta negli scontri diretti. All'andata gli spagnoli hanno inchiodato lo United sullo 0-0 all'Old Trafford. Arbitra il match il fischietto bulgaro Georgi Kabakov.

COME ARRIVA IL VALENCIA - “Arrendersi non fa parte del mio vocabolario anche se la partita per noi non conta nulla”, ha detto alla vigilia il tecnico Marcelino. Il Valencia fa i conti con alcune assenze importanti come quella dello squalificato Gayà e degli infortunati Gabriel, Guedes oltre Murillo e Gameiro. Difesa insolita con Piccini, Garay, Diakhaby e Lato. A centrocampo dovrebbero vedersi Soler, Parejo, Kondogbia e Cheryshev mentre nell'attacco del 4-4-2 ci saranno Mina e Rodrigo. Ancora panchina per Batshuayi.

COME ARRIVA IL M. UNITED - “Abbiamo molti giocatori che hanno bisogno di spazio e minuti da giocare”, ha detto José Mourinho costretto a stravolgere la formazione per i tanti infortuni. Confermate le assenze in difesa di Smalling, Lindelöf, Bailly e Shaw oltre quelle di Martial e Sanchez. Nel 4-3-3 Dalot, Rojo, Jones e Young i probabili uomini della retroguardia. Qualche dubbio a centrocampo, dove Pogba e Mata dovrebbero essere preferiti a Fellaini e Fred per chiudere il reparto con Matic. Nel tridente Lingard, Lukaku e Rashford.

PROBABILI FORMAZIONI:

VALENCIA (4-4-2) - Neto; Piccini, Garay, Diakhaby, Lato; Soler, Parejo, Kondogbia, Cheryshev; Mina, Rodrigo. A disp. Domenech, Vezo, Wass, Coquelin, Ferran, Kang In, Batshuayi. Allenatore: Marcelino.

M. UNITED (4-3-3) - De Gea; Dalot, Rojo, Jones, Young; Pogba, Matić, Mata; Lingard, Lukaku, Rashford. A disp. Romero, Garner, Fellaini, Fred, Pereira, McTominay, Greenwood. Allenatore: José Mourinho.