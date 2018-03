Le probabili formazioni di Venezia-Ascoli - Un dubbio per Inzaghi

Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti a partire dalle 15 su TMW!

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Obiettivi diversi, ma stessa disperata ricerca dei tre punti per continuare a lottare e sognare. Il Venezia ospita questo pomeriggio l'Ascoli Picchio in uno dei match in programma nel pomeriggio di Serie B. Da un lato la voglia della squadra di Inzaghi di mettere altri punti in cascina per consolidare la zona playoff e provare ad approfittare di eventuali passi falsi delle squadre in avanti, dall'altro, l'ennesima chance da non sprecare per gli uomini di Cosmi per provare ad avvicinarsi a zone migliori di classifica.

COME ARRIVA IL VENEZIA - La squadra di Inzaghi non è scesa in campo lo scorso weekend a causa del maltempo che ha impedito di giocare la gara in casa del Carpi. Non ci sono defezioni per il tecnico ex Milan, che ha potuto lavorare in tranquillità con tutti gli uomini a disposizione. A centrocampo ballottaggio fra Falzerano e Firenze, con il primo in vantaggio.

COME ARRIVA L'ASCOLI - "Con la Salernitana abbiamo toccato il punto più basso della mia gestione", ha detto in conferenza stampa alla vigilia Serse Cosmi, che in settimana ha però deciso di rimboccarsi le maniche per tentare l'ennesima impresa della sua lunga carriera di allenatore. Confermato il 3-5-2, assenti per infortunio saranno Bianchi, Favilli e Lanni.

Le probabili formazioni

VENEZIA (5-3-2): Audero: Frey, Andelkovic, Modolo, Domizzi, Garofalo; Falzerano, Stulac, Pinato; Geijo, Litteri. A disposizione: Gori, Cernuto, Bruscagin, Zampano, Del Grosso, Firenze, Suciu, Bentivoglio, Soligo, Fabiano, Marsura, Zigoni. All. Inzaghi

ASCOLI (3-5-2): Agazzi; De Santis, Padella, Cherubin; Mogos, Addae, Buzzegoli, Kanoute, Martinho; Ganz, Monachello. A disposizione: Venditti, Colantonio, Mengoni, Gigliotti, Mignanelli, Pinto, Carpani, Castellano, D’Urso, Baldini, Lores Varela, Clemenza. All.: Cosmi.