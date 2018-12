Le probabili formazioni di Venezia-Ascoli - Zenga in cerca di continuità

Fischio d'inizio alle ore 15.00. Su TMW la cronaca testuale, le pagelle e le voci dei protagonisti

Tre sono i punti che le dividono in classifica. Due gli obiettivi che vogliono centrare nel breve termine: rispettivamente allontanarsi dalla zona calda della classifica e avvicinarsi alla vetta. Uno invece è il sogno che cullano da anni, lo stesso che hanno in testa la maggior parte delle squadre di B: la promozione. Venezia-Ascoli - 15° giornata di Serie B - può essere una gara verità, uno snodo cruciale per l’annata delle due squadre, che si trovano al 13° posto (+2 dalla zona play-out) e al 10° (-1 dai play-off). Entrambe stanno attraversando un buon stato di forma, con 10 punti conquistati nelle ultime 5 partite: solo Palermo (11), Lecce e Perugia (12) possono vantare uno score migliore. I lagunari - dopo un avvio non consono con le aspettative iniziali - hanno beneficiato della cura Zenga e con lui in panchina sono imbattuti in casa ( 2 vittorie consecutive e 1 pareggio). Dato importante sulla carta, se si pensa che, dei 19 punti che hanno gli avversari odierni, solo 5 li hanno ottenuti lontano dalle mure amica. Il bilancio dei 15 precedenti è in equilibrio con 6 vittorie del Venezia, 5 dell’Ascoli e 4 pareggi. L’anno scorso qui finì 1-0 per l’ex formazione di Inzaghi, che in casa dei bianconeri pareggiò 3-3. Calcio d’inizio alle ore 15.00, arbitrerà il sig. Di Martino di Giulianova.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Dopo i tanti, troppi, passi falsi d’inizio stagione, il Venezia 2.0 di Zenga deve cercare di non sbagliare più un colpo. Reduce da due risultati utili consecutivi (vittoria col Brescia e pareggio a Foggia), è uscito dalla zona calda della classifica ma per fare il grande balzo oggi ha bisogno dei tre punti. “Abbiamo compattato l’ambiente, siamo usciti dalla zona pericolo e ora il terzo step è quello produrre qualcosa”, ha detto il tecnico nella conferenza stampa di vigilia. Out per squalifica Falzerano e Modolo, al centro della difesa nel 4-3-3 Coppolaro e Andelkovic si giocano una maglia da titolare per affiancare Domizzi. Centrocampo e attacco non dovrebbero subire modifiche rispetto all'ultimo turno, con Bentivoglio in cabina di regia e Di Mariano riferimento offensivo.

COME ARRIVA L’ASCOLI - C’è sicuramente meno pressione sull’Ascoli, che, partito senza fuochi d’artificio in estate, ora si ritrova a ridosso della zona playoff. Merito di mister Vivarini, che ha costruito un gruppo unito e dato un’identità chiara alla sua squadra. Nel 4-3-1-2 ci sarà un cambio sulla trequarti dove Frattesi prenderà il posto di Ninkovic, squalificato per 3 turni. “C’è da lamentarsi tantissimo per questo, le immagini ci supportano fermo restando che il giocatore ha sbagliato. - ha dichiarato il tecnico ieri - A Venezia sarà una partita difficilissima, ma voglio portare via dei punti”. Nessun dubbio a centrocampo, lo stesso di una settimana fa, mentre in difesa bisognerà capire come verrà sostituito Laverone, fuori per infortunio. Kupisz è una soluzione, così come lo spostamento di De Santis o di Valentini. Gli altri non convocati sono Coly e Zebli.

PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (4-3-3-): Vicario; Zampano, Coppolaro, Domizzi, Bruscagin; Bentivoglio, Suciu; Pinato; Segre, Di Mariano; Vrioni.

A disposizione: Facchin, Lezzerini, Andelkovic, Fabiano, Clair, Zennato, Marsura, Geijo, Schiavone, Cernuto, Garofalo, Citro, Litteri, Migliorell. Allenatore: Walter Zenga.

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Valentini, De Santis, Brosco, Kupisz; Cavion, Troiano, Addae; Frattesi; Ardemagni, Ngombo.

A disposizione: Bacci, Perucchini, Scevola, D'Elia, Padella, Quaranta, Vignati, Carpani, Casarini, Parlati, Beretta, Rosseti. Allenatore: Vincenzo Vivarini