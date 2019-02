Le probabili formazioni di Venezia-Lecce - Pugliesi a caccia di punti

Monday night al Penzo tra Venezia e Lecce. I veneti cercano una vittoria per staccarsi dalla zona playout e puntare alle zone più nobili della graduatoria. I pugliesi, invece, tornano in campo dopo lo stop forzato contro l'Ascoli (gara ferma dopo 3' per l'infortunio a Scavone). Una vittoria in Laguna darebbe slancio alla formazione allenata da Liverani che lotta per la promozione diretta in classifica. Sarà il tredicesimo scontro tra le due squadre: una vittoria per il Lecce, sei pareggi e cinque vittorie per il Venezia nei match giocati in Veneto. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è Giua della sezione di Olbia.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Bisogna rimediare alla brutta sconfitta contro il Benevento. In casa sono cinque le vittorie con tre pareggi e due sconfitte. Squalificati Domizzi e Di Mariano. Sarà 4-3-3 con il tridente formato da Lombardi, Bocalon e Vrioni.

COME ARRIVA IL LECCE - Grande rendimento per i salentini in trasferta: cinque vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Out Falco, Scavone e Bovo. Diffidati Petriccione, Palombi, Lucioni e Scavone. Sarà 4-3-1-2 con Mancosu trequartista con La Mantia e Palombi a formare la coppia d'attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (4-3-3) Vicario; Bruscagin, Modolo, Cernuto, Mazan; Segre, Schiavone, Besea; Lombardi, Bocalon, Vrioni. A disposizione: Facchin, Fornasier, Suciu, Coppolaro, Zampano, Bentivoglio, St. Clair, Pinato, Citro. Allenatore: Zenga.

LECCE (4-3-1-2) Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancous, La Mantia, Palombi. A disposizione: Bleve, Riccardi, Cosenza, Fiamozzi, Marino, Falco, Arrigoni, Haye, Tumminello, Saraniti. Allenatore: Liverani.

ARBITRO: Giua della sezione di Olbia