Le probabili formazioni di Venezia-Livorno - Già sfida calda per Lucarelli

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Già una sfida calda per il Livorno di Lucarelli. Per i labronici la classifica piange con un punto ottenuto in quattro gare. Contro il Lecce è arrivata una pesante sconfitta e la panchina dell'ex tecnico del Catania inizia a traballare. Serve, dunque, un risultato positivo: al Penzo è sfida contro il Venezia, squadra reduce dal turno di riposo e dalla sconfitta di sabato scorso al 94' contro il Lecce. Calcio d'inizio alle ore 18.00. L'arbitro è Piscopo della sezione di Imperia.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Sarà 3-5-2 per i veneti con Lezzerini in porta, Andelkovic, Modolo e Domizzi in difesa. Zampano e Garofalo esterni con Falzerano, Bentivoglio e Suciu in mezzo. Geijo o Vrioni e Di Mariano in attacco. Indisponibile Pinato.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Identico modulo anche per i labronici: 3-5-2 con Mazzoni tra i pali, terzetto difensivo composto da Di Gennaro, Bogdan e Gonnelli, Maicon e Porcino esterni di centrocampo, Diamanti, Luci e Valiani interni, Raicevic e Giannetti coppia d'attacco. Indisponibili Rocca, Fazzi e Dainelli.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (3-5-2): Lezzerini; Andelkovic, Modolo, Domizzi; Zampano, Falzerano, Bentivoglio, Suciu, Garofalo; Geijo, Di Mariano. A disposizione: Facchin, Vicario, Bruscagin, Coppolaro, Cernuto, Fabiano, Segre, Schiavone, Zigoni, Marsura, Citro, Vrioni. Allenatore: Vecchi

LIVORNO (3-5-2): Mazzoni; Di Gennaro, Bogdan, Gonnelli, Maicon, Diamanti, Luci, Valiani, Porcino; Raicevic, Giannetti. A disposizione: Zima, Agazzi, Bruno, Maiorino, Gasbarro, Parisi, Murilo, Kozak, Albertazzi, Soumaoro, Iapichino, Frick. Allenatore: Lucarelli.

ARBITRO: Piscopo della sezione di Imperia