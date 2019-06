Le probabili formazioni di Venezia-Salernitana - Casasola in campo dal 1'

Fischio d'inizio oggi alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Novanta minuti di fuoco quelli che attendono oggi Venezia e Salernitana, che si giocano la permanenza in cadetteria. La gara d'andata dei play-out all'Arechi è terminata col risultato di 2-1 per la squadra campana, ma ai lagunari basterebbe vincere con un gol di scarto per mantenere la categoria in virtù del miglior piazzamento in classifica al termine della regular season. Si attende il pubblico delle grandi occasioni al "Penzo", nonostante una parte dei tifosi abbia scelto di restare all'esterno dell'impianto in segno di protesta contro la decisione di disputare gli spareggi. La gara sarà diretta dal signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Mister Cosmi ritrova capitan Domizzi, di rientro dalla squalifica, ma deve fare ancor a meno degli infortunati Garofalo, Citro e Di Mariano e dei nazionali Vrioni e Mazan. Il tecnico arancioneroverde pensa di riproporre il 4-4-2: davanti a Vicario il pacchetto arretrato sarà composto da Zampano, Modolo, Domizzi e Bruscagin; a centrocampo Lombardi, Schiavone, Bentivoglio e Pinato, mentre in avanti il tandem Bocalon-Rossi, entrambi ex di turno.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Rispetto alla gara d'andata i granata recuperano Tiago Casasola, rientrato dall'Argentina dopo il lutto familiare. Mister Menichini riproporrà sostanzialmente lo stesso undici vittorioso all'Arechi mercoledì sera, con pochissime novità: in difesa confermati Pucino, Migliorini, Mantovani e Lopez; in mediana ci sarà Akpa Akpro dal primo minuto accanto a Di Tacchio e Odjer; in avanti mossa a sorpresa, dove Casasola presidierà l'out di destra, al centro ci sarà Djiuric e Jallow a sinistra.

Probabili formazioni

VENEZIA (4-4-2): Vicario; Zampano, Modolo, Domizzi, Bruscagin; Lombardi, Schiavone, Bentivoglio, Pinato; Bocalon, Rossi. A disposizione: Facchin, Lezzerini, Coppolaro, Fornasier, Segre, St Clair, Cernuto, Suciu, Zennaro, Besea, Zigoni, Pimenta. All: Cosmi

SALERNITANA (4-3-3): Micai; Pucino, Migliorini, Mantovani, Lopez; Odjer, Di Tacchio, Akpa Akpro; Casasola, Djuric, Jallow. A disp.: Russo, Vannucchi, Gigliotti, Schiavi, Mazzarani, Memolla, Minala, Djavan Anderson, Calaiò, Orlando, Rosina, A. Anderson, Volpicelli. All.: Leonardo Menichini