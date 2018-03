Le probabili formazioni di Venezia-Ternana - Litteri sfida Montalto

© foto di Federico Gaetano

Sottotraccia ed in silenzio il Venezia coltiva le proprie ambizioni, un campionato sopra la righe per la squadra lagunare che si ritrova settima in classifica in piena zona playoff promozione. Momento d'oro per la formazione di Filippo Inzaghi in serie positiva da cinque gare con tre vittorie e due pareggi di cui l'ultimo arrivato contro il Parma subito in rimonta. Una mina vagante il Venezia che ha messo in difficoltà qualunque squadra di questo campionato, ben messa tatticamente in campo dal proprio tecnico e ostica da affrontare con diversi calciatori d'esperienza che si sono calati subito nella nuova realtà. L'ultima spiaggia invece per la Ternana che con la vittoria dell'Ascoli contro il Cesena vede allungarsi a quattro lunghezze la distanza dal penultimo posto. Alla ricerca della prima gioia Gigi De Canio che proverà a fare gli straordinari per regalare una salvezza agli umbri. Si affrontano uno dei migliori attacchi del torneo come quello delle Fere contro la seconda miglior difesa dopo lo Spezia che è quella di Inzaghi. All'andata al Liberati fu una partita al cardiopalma decisa all'ultimo secondo da Domizzi con il risultato di 2-3.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Soltanto due indisponibili per Filippo Inzaghi, assenti infatti gli squalificati Modolo e Garofalo. L'ex tecnico del Milan ha scelto Del Grosso sulla corsia mancina del suo 3-5-2 con Nicolas Frey sul versante opposto e Stulac in mezzo al campo con il giovane Firenze e Pinato. Al posto invece di Modolo ci sarà Bruscagin a completare il reparto Andelkovic e Domizzi a protezione della porta di Audero. In avanti conferme per la coppia formata da Zigoni e Litteri.

COME ARRIVA LA TERNANA - Qualche dubbio in più per Luigi De Canio che potrebbe optare per il 4-5-1 con la rinuncia di Tremolada e l'aggiunta di un centrocampista in più come Angiulli con Paolucci e l'ex Signori in mezzo al campo. Nel ruolo di prima punta il bomber di stagione, Adriano Montalto pronto a raccogliere gli inviti dalle fasce di Defendi e Carretta. Lo stesso tecnico ha escluso l'utilizzo, almeno per questa gara, della difesa a tre con Rigione e Valjent centrali davanti alla porta di Plizzari. Attacco febbrile per Albadoro che non è stato convocato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (3-5-2): Audero; Bruscagin, Domizzi, Andelkovic; Frey, Firenze, Stulac, Pinato, Del Grosso; Litteri, Zigoni. A disposizione: Vicario, Gori, Cernuto, Zampano, Bentivoglio, Soligo, Falzerano, Fabiano, Suciu, Marsura, Geijo. Allenatore: Filippo Inzaghi.

TERNANA (4-5-1): Plizzari; Vitiello, Valjent, Rigione, Favalli; Defendi, Angiulli, Paolucci, Signori, Carretta; Montalto. A disposizione: Sala, Vitali, Gasparetto, Signorini, Ferretti, Zanon, Varone, Statella, Bordin, Finotto, Piovaccari, Tremolada. Allenatore: Luigi De Canio.