Le probabili formazioni di Venezuela-Argentina - Lautaro dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Venezuela per continuare a stupire, l'Argentina per dimostrare che il peggio è ormai alle spalle e puntare con decisione alla finale: stati d'animo opposti per le due formazioni che scenderanno in campo alle 21 ore italiana al Maracana di Rio de Janeiro per i quarti di finale di Copa América, ma stesso obiettivo. La Vinotinto, dopo aver superato il girone da imbattuta - grazie ai pareggi con Perù e Brasile e alla vittoria con la Bolivia – e con il secondo posto dietro alla Selecao, non vuole mollare la competizione sul più bello e proverà a fare lo sgambetto all'Albiceleste mentre di contro l'Argentina, che aveva stentato nelle prime due partite ottenendo solo un pari con il Paraguay e una sconfitta contro la Colombia, si è scrollata di dosso le paure con il Qatar vincendo e passando il turno da seconda. L'ultimo precedente tra le due formazioni risale allo scorso marzo quando si impose il Venezuela per 3-1. Ad arbitrare il match sarà il colombiano Wilmar Roldan.

COME ARRIVA IL VENEZUELA – Due pareggi a reti bianche una vittoria con un solo gol subito nell'intera fase a gironi: il Venezuela è la vera sorpresa di questa Copa América e non ha nessuna intenzione di smettere di sognare. La squadra di Rafael Dudamel non ha nulla da perdere e proprio questo aspetto potrebbe giocare un ruolo decisivo. Il tecnico schiererà i suoi con l'ormai consueto 4-1-4-1 nel quale a difendere i pali ci sarà Farinez con Hernandez, Villanueva, Del Pino e Rosales. Davanti alla difesa dovrebbe agire Moreno mentre nella mediana a 4 spazio a Machis e Murillo sugli esterni con Rincon-Herrera in mezzo. In avanti unica punta sarà Rondon.

COME ARRIVA L'ARGENTINA – Ha tutto da pardere, invece, l'Argentina che dopo una fase a gironi balbettante ha trovato il guizzo all'ultima partita contro il Qatar. Scaloni sa di giocarsi molto e si affiderà ai suoi uomini migliori per non correre rischi: in porta ci sarà Armani mentre in difesa dovrebbero esserci Foyth, Otamendi, Pezzella e Tagliafico. A centrocampo Paredes in regia con Acuna e il ballottaggio aperto fino all'ultimo su chi tra Lo Celso e De Paul comporrà la mediana. In attacco, invece, sembrano esserci pochi dubbi con Messi intoccabile e la conferma della coppia gol Lautaro Martinez-Aguero.

PROBABILI FORMAZIONI

VENEZUELA (4-1-4-1): Farinez; Hernandez, Del Pino, Villanueva, Rosales; Moreno; Machis, Rincon, Herrera, Murillo; Rondon. A disp: Graterol, Romo, Osorio, Feltscher, Seijas, Soteldo, Savarino, Anor, Figuera, Aristeguieta, Martinez,

ARGENTINA (4-3-3): Armani, Foyth, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; Acuna, Paredes, De Paul; Messi, Aguero, Martinez. A disp: Musso, Marchesin, Funes Mori, Casco, Saravia, Pizarro, Pereyra, Lo Celso, Rodriguez, Di Maria, Dybala, Suarez. Allenatore: Lionel Scaloni