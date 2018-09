Le probabili formazioni di Verona-Carpi - Grosso si affida al tridente

Fischio d'inizio oggi alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Due squadre, Verona e Carpi, che hanno cominciato questo campionato di Serie B in maniera diametralmente opposta. Avvio positivo per gli scaligeri, ancora imbattuti dopo due giornate: il pareggio all’esordio contro il Padova e la vittoria di Cosenza hanno dato subito slancio alla squadra di Grosso, già proiettata nelle zone alte di classifica. Ora serve la prima vittoria al Bentegodi, per dare anche la prima gioia casalinga ai tifosi gialloblu. Di contro un Carpi che non se la passa per niente bene: le sconfitte contro Foggia e Cittadella hanno scagliato la squadra biancorossa al penultimo posto in classifica, in compagnia del Livorno con il solo Foggia più in basso a causa della penalizzazione. La trasferta di Verona è di sicuro proibitiva, ma i ragazzi di Chezzi hanno bisogno di una sterzata netta per dare una scossa a questo avvio di stagione.

COME ARRIVA IL VERONA - ” "La nostra mentalità è quella di attaccare e fare le partite cercando di vincere. Cercheremo di farlo anche domani, rispettando un avversario che sul campo avrebbe meritato ben altro rispetto alla classifica attuale”, queste le parole di Grosso in conferenza stampa. Il tecnico dei veneti opterà per un 4-3-3 con il tridente composto da Matos, Laribi e Di Carmine, con Ragusa scalpitante dalla panchina.

COME ARRIVA IL CARPI - ”"Cosa mi aspetto dalla trasferta di Verona? Un Carpi che dia continuità di prestazioni dopo la partita giocata contro il Cittadella. Andremo a Verona e sappiamo che le difficoltà saranno maggiori, ma stiamo lavorando bene, ora dobbiamo aumentare il livello e iniziare a fare punti”, ha parlato cosi il tecnico Chezzi nel pre partita. Spazio, dunque, al 4-4-1-1: Arrighini sarà la prima punta, con Sabbione ad agire subito dietro. Pezzi ha recuperato ma partirà dalla panchina, mentre Piscitella pare in vantaggio su Concas per il ruolo di esterno sinistro.

Le probabili formazioni

HELLAS VERONA (4-3-3): Silvestri; Almici, Marrone, Caracciolo, Crescenzi; Henderson, Colombatto, Zaccagni; Matos, Laribi, Di Carmine. A disp: Tozzo, L. Ferrari, Lee, Kumbulla, Balkovec, Eguelfi, Danzi, Gustafson, Calvano, Pazzini, Cisse, Tupta, Dawidowicz, Ragusa. Allenatore: Grosso.

CARPI (4-4-1-1): Colombi; Pachonik, Poli, Suagher, Frascatore; Jelenic, Mbaye, Di Noia, Piscitella; Sabbione; Arrighini. A disp: Pasotti, Colombo, Buongiorno, Pezzi, Pasciuti, Concas, Piu, Saric, Fantacci, Vano, Van der Heijden, Mokulu. Allenatore: Chezzi.