Le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Partizan - Kolar e Tosic dal 1'

Fischio d'inizio alle ore 19. Cronaca live, top&flop e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo i primi novanta minuti, Viktoria Plzen e Partizan vedono il loro punteggio parziale sull'1-1, risultato scaturito dalla gara d'andata giocata in terra serba. Con un gol segnato in trasferta, dunque, la squadra ceca potrebbe anche giocare per difendere lo 0-0, ma Vrba e i suoi uomini cercheranno senz'altro di vincere. Lo stesso vale per Djukic e la squadra belgradese, che verosimilmente, per passare, dovrà pensare di giocare sin da subito per provare a fare gol.

COME ARRIVA IL VIKTORIA PLZEN - Vrba non cambia le carte a sua disposizione ed è orientato a presentare la squadra vista all'andata. Hruska difende la porta, davanti a lui la linea a quattro con Reznik a destra, Limbersky a sinistra e i due centrali Hejda e Rubnik. Horava e Hrosovsky compongono la cerniera in mediana. Davanti l'unico vero ballottaggio è tra Petrzela e Zeman a destra. Quindi Kolar trequartista, Kopic a sinistra e Krmencik centravanti.

COME ARRIVA IL PARTIZAN BELGRADO - Djukic è invece costretto a cambiare qualcosa nel suo undici titolare. Già nella linea difensiva davanti al portiere Stojkovic: al centro potrebbe essere dirottato Urosevic al posto dello squalificato Mitrovic, accanto a Miletic. Rientra N. Miletic a sinistra, a destra c'è Vulicevic. Linea di centrocampo da destra a sinistra con Tosic, Pantic, Jevtovic e Jankovic. Davanti sicuro Tawamba, con lui uno tra Ivanovic e Soumah.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Hruska; Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky; Horava, Hrosovsky; Petrzela, Kolar, Kopic; Krmencik. A disposizione: Kozacik, Zeman, Chory, Hajek, Bakos, Havel, Cermak. Allenatore: Pavel Vrba.

Partizan (4-4-2): Stojkovic; Vulicevic, Miletic, Urosevic, N. Miletic; Tosic, Pantic, Jevtovic, Jankovic; Tawamba, Soumah. A disposizione: Jovicic, Markovic, Ivanovic, Ilic, Ostojic, Radin, Antonov, Jovanovic. Allenatore: Miroslav Djukic.