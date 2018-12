Le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Roma - Chance per Pastore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se ne avessimo scritto il 28 novembre, all'indomani dell'ultimo turno di Champions League, avremmo potuto asserire che questo Viktoria Plzen-Roma in programma per oggi sarebbe contato ben poco per i ragazzi di Eusebio Di Francesco, già qualificata. Doveva essere una gita fuori porta in Repubblica Ceca, sul campo del Viktoria, senza assilli di classifica. Invece, visto l'andazzo in campionato, anche questa partita ha acquisito più valore. Appuntamento alle 18.55 allo Stadion města Plzně.

COME ARRIVA IL VIKTORIA PLZEN - Ancora in lotta per un posto in Europa League, il Viktoria Plzen viene da un periodo molto positivo. Quindici giorni fa il sodalizio ceca batteva il CKSA Mosca in Russia, rilanciandosi per la corsa al terzo posto, scavalcandolo addirittura in classifica (quattro punti a pari merito ma con scontro diretto a favore) e ricevendo anche una bella iniezione di fiducia in campionato. Da lì altre due partite e altrettanti successi, tanto da sperare fortemente nel titolo a fine anno. Prima c'è la Roma e a Plzen tutti sperano di conquistare almeno un punto, che potrebbe rivelarsi fondamentale. Pavel Vrba sembra deciso a schierare una formazione molto offensiva, a cominciare dal solito 4-2-3-1. Le chiavi dell'attacco dovrebbero essere affiddato a Chory, supportato da Petrzela, Cermak e Kopic. In mediana invece dovrebbe spuntarla la coppia Hrosovsky-Prochazka.

COME ARRIVA LA ROMA - A Roma c'è un po' di caos. In Champions League l'obiettivo è già stato raggiunto, strappando - nonostante l'ultima sconfitta con il Real Madrid - la qualificazione agli ottavi di finale. Ma, a causa del sesto posto in campionato e l'ultima beffarda rimonta subita a Cagliari, la posizione di Di Francesco non è più tanto salda, è in bilico e i mugugni nella Capitale si fanno sempre più rumorosi. Ora bisogna dare un segnale di forza, una reazione sia sul piano del gioco che dei risultati, sebbene a conti fatti ulteriori punti in classifica servirebbero a poco. La squadra è in ritiro a tempo indeterminato e proprio per questo ci si attende una risposta importante. Ci sarà comunque un turnover moderato da parte dell'allenatore abbruzzese. Anzittutto in difesa dovrebbe rifiatare Kolarov e Luca Pellegrini si avvia verso una maglia da titolare. Così come Marcano al centro, a formare la coppia con Fazio. Ballottaggio in mediana tra Cristante e Nzonzi, con il primo favorito e Zaniolo certo del posto in mezzo, lasciando il posto sulla trequarti a Pastore. Confermato Schick in avanti, probabilmente con Florenzi e Kluivert sulle fasce.

PROBABILI FORMAZIONI:

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Hruska; Reznik, Pernica, Hubnik, Kovarik; Hrosovsky, Prochazka; Petrzela, Cermak, Kopic; Chory. Allenatore: Vrba

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Fazio, Marcano, Lu. Pellegrini; Zaniolo, Cristante; Florenzi, Pastore, Kluivert; Schick. Allenatore: Di Francesco