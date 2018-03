Le probabili formazioni di Villarreal-Lione - Iberici per la rimonta

Fischio d'inizio stasera ore 19.00. Diretta testuale, Top&flop e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Federico De Luca

Il Villarreal tenta la grande rimonta contro il Lione. La gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League vede i francesi favoriti dopo il successo all'andata (3-1). Serve, dunque, un match all'attacco per gli iberici. Il gol di Fornals dà qualche speranza, ma i francesi, anche se non vincono in campionato da 4 turni, non si vogliono far sfuggire l'opportunità di conquistare il pass agli ottavi di finale. Calcio d'inizio, all'Estadio de la Ceramica, alle ore 19.00. L'arbitro è l'italiano Luca Banti

COME ARRIVA IL VILLARREAL - Periodo negativo per la squadra di Calleja, chiamata ad una grande prova per non uscire anticipatamente dall'Europa League. Nel turno precedente, in Liga, 1-1 con l'Espanyol, ma la vittoria manca da quasi un mese (il 27 gennaio, 4-2 contro la Real Sociedad). Sarà 4-3-3 per gli iberici con Asenjo in porta, Mario e Costa terzini, Alvaro e Ruiz in mezzo. Castillejo, Rodri, Trigueros a centrocampo, Fornals alle spalle di Bacca e Cheryshev. Così l'allenatore degli iberici prima della gara: "Dobbiamo crederci, la prima cosa da fare per rimontare è pensare che l'impresa è possibile. Nello spogliatoio e intorno alla squadra si respira aria di remontada, ma domani dovremo dimostrare la nostra forza in campo. Appena scesi in campo si dovrà capire subito che sarà un giorno storico per il Villarreal".

COME ARRIVA IL LIONE - L'Europa League per dimenticare il periodo opaco in Ligue 1: infatti i francesi, nelle ultime tre gare, hanno ottenuto due sconfitte e un pareggio. In generale la formazione transalpina vive un momento di appannamento e l'appuntamento europeo può essere la strada giusta per uscire dalla crisi. Squalificato Marcal, sarà 4-2-3-1 con Lopes in porta, Rafael, Marcelo, Morel e Mendy in difesa. Ndombele e Tousart in mezzo, Traoré, Fekir e Aouar sulla trequarti con Diaz centravanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VILLARREAL (4-3-3) - Asenjo; Mario, Alvaro, Ruiz, Costa; Castillejo, Hernandez, Trigueros; Fornals, Bacca, Cheryshev. All. Calleja

LIONE (4-2-3-1) - Lopes; Rafael, Marcelo, Morel, Mendy; Ndombele, Tousart; Traoré, Fekir, Aouar; Mariano Diaz. All. Genesio

ARBITRO: Banti (Italia)