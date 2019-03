Le probabili formazioni di Villarreal-Zenit - Russi a caccia del miracolo

Fischio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sembrerebbe uno degli ottavi dal risultato più scontato. I sottomarini gialli devono difendere in casa il 3-1 maturato nel match d'andata. Zenit che invece dovrà provare l'impresa di ribaltare un esito che appare già scontato. I precedenti vedono primeggiare gli spagnoli con due successi contro un unica vittoria russa. A dirigere l'incontro il portoghese Artur Dias.

COME ARRIVA IL VILLARREAL - Villarreal che si presenta con la difesa a 3 molto solida con Gonzalez, Mori e Ruiz centrali. In avanti la coppia Chukwuez e Moreno. Assente per infortunio l'italiano Bonera. Solo panchina per l'ex Milan Carlos Bacca e per Santi Cazorla.

COME ARRIVA LO ZENIT - Dovrebbe essere un 4-4-2 il sistema di gioco con cui lo Zenit affronterà questa trasferta spagnola. Sulle spalle di Dzyuba e Azmoun l'attacco russo. Ivanovic titolare al centro della difesa. Nei primi 11 anche l'ex Atalanta Rigoni. Indisponibili Marchisio, Erokhin, Noboa e Kokorin

LE PROBABILI FORMAZIONI

VILLARREAL (3-5-2): Fernandez, Gonzalez, Mori, Ruiz, Llambrich, Iborra, Fornals, Mornales, Costa, Chukwuez, Moreno. All. Calleja

ZENIT (4-4-2): Lunev, Smolnikov, Ivanovic, Rakitskiy, Zhirkov, Rigoni, Ozdoev, Barrios, Driussi, Azmoun, Dzyuba. All.Seman