Le probabili formazioni di Wolves-Torino - Zaza-Belotti per la rimonta

Quando tutto sembra perduto, lo spirito Toro deve uscire fuori. Per dimostrare che nulla è impossibile. E’ pronta a partire la missione inglese degli uomini di Mazzarri che questa sera sfideranno il Wolverhampton nel ritorno del playoff di Europa League. Una gara difficile che vede i granata partire da una posizione di svantaggio, il ko per 3-2 della gara di andata. Per accedere alla fase a gironi, Belotti e compagni dovranno vincere con due gol di scarto oppure imporsi con un punteggio uguale o superiore al 3-4. I Wolves nei preliminari della competizione vantano due successi consecutivi fra le mura amiche e non solo, non hanno mai incassato reti. La speranza per i tifosi del Torino è che la statistica possa essere invertita. L’incontro sarà diretto dallo spagnolo Jesus Gil Manzano.

COME ARRIVA IL WOLVERHAMPTON - Formazione tipo per Nuno Espirito Santo che cambierà qualcosa rispetto alla formazione messa in campo nell’1-1 contro il Burnley. In porta ci sarà Rui Patricio con Vallejo che dovrebbe rientrare in difesa al fianco di Coady e Boly. A centrocampo Dendoncker completerà il reparto insieme a Joao Moutinho e ad uno fra Saiss e Ruben Neves. Sulle ali ci saranno Jonny, favorito su Vinagre a sinistra e Traoré a destra con Jimenez e Diogo Jota in attacco.

COME ARRIVA IL TORINO - Niente trasferta inglese per Nkoulou. Il difensore granata non è stato convocato per il return match dopo le note vicende. In difesa davanti a Sirigu ci saranno quindi Izzo, Bremer e Djidji mentre a centrocampo possibile l’impiego di uno fra Rincon e Lukic al fianco di Baselli con De Silvestri da una parte e Ola Aina dall’altra. In attacco intoccabili Zaza e Belotti con Berenguer alle spalle.

LE PROBABILI FORMAZIONI

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Vallejo, Coady, Boly; Traoré, Dendoncker, Neves, Moutinho, Jonny; Jimenez, Jota. A disposizione: Ruddy, Doherty, Bennett, Gibbs-White, Saiss, Cutrone, Vinagre. Allenatore: Nuno Espirito Santo.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Aina; Berenguer; Zaza, Belotti. A disposizione: Rosati, Bonifazi, Singo, Lukic, Meité, Parigini, Millico. Allenatore: Walter Mazzarri.