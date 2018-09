Le probabili formazioni di Young Boys-United - Gioca Fred, out Valencia

Fischio d'inizio alle 21. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Imago/Image Sport

Lo United vola a Berna per il debutto stagionale in Champions: sarà lo Young Boys il primo banco di prova europeo per la truppa di Mou. Gara dai mille significati: entusiasmo ai massimi storici per gli svizzeri, alla prima partecipazione assoluta alla fase a gironi di CL. I Red Devils, di contro, vogliono riscattare il passo falso contro il Siviglia che nella passata stagione costò l'eliminazione agli ottavi con una campagna internazionale più affine ai fasti di un passato non troppo lontano. Sei i precedenti contro squadre inglesi nelle competizioni UEFA per i gialloneri: lo score recita una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte. Statistica che fa da contraltare ad un dato altrettanto scoraggiante per gli inglesi, sconfitti nelle ultime due uscite in terra svizzera. Spettatrici interessate Valencia e Juventus, le altre due contendenti che chiudono il quadro del gruppo H.

COME ARRIVA LO YOUNG BOYS - Avvio di stagione super per la truppa di Seoane: sei successi su altrettante gare disputate e primato in solitaria, a più otto sul San Gallo. Out gli acciaccati Pedro Teixeira, Lotomba (difensore classe 1998) e Sandro Lauper (centrocampista perlopiù di rottura). Sarà Von Ballmoos a difendere i pali, linea difensiva a quattro con Mbabu e Benito sulle corsie laterali e il duo Wuthrich-Von Bergen al centro. Sanogo il parner di Sow in mezzo al campo, sulla stessa linea Sulejmani a destra e Fassnacht a sinistra, chiavi tattiche di una gara che si preannuncia attendista per gli svizzeri. Il giovane Moumi Ngamaleu sarà la spalla dell'esperto Hoarau, alla sua quinta stagione in giallonero.

COME ARRIVA LO UNITED - Costretti ai box Phil Jones e Rojo, ai quali si aggiunge Valencia, tenuto precauzionalmente a riposo: il sintetico dello Stade de Suisse è ritenuto potenzialmente dannoso per il fragile ginocchio dell'ecuadoriano. Margine decisionale strettissimo in difesa per Mourinho: Smalling e Lindelof nettamente avanti su Bailly per la coppia centrale, Ashley Young a destra e il rientrante Luke Shaw (nuovamente arruolabile dopo il gran spavento in nazionale) sul binario opposto. Matic vertice basso, Pogba sul centro-sinistra, lo slot vacante in mediana sarà verosimilmente occupato da Fred (unico vero botto dell'estate dei Red Devils), complici le condizioni non ottimali di Herrera. Pochi dubbi per il tandem: Lukaku sarà il riferimento centrale, sugli esterni Rashford e Sanchez proveranno ad innescarlo. Resta viva la pista Mata, che è però defilato.

Ecco le probabili formazioni:

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Mbabu, Wuthrich, Von Bergen, Benito; Sulejmani, Sanogo, Sow, Fassnacht; Ngamaleu, Hoarau. A disposizione: Wofli, Ulisses Garcia, Seydoux, Bertone, Schick, Assalé, Nsame. Allenatore: Gerardo Seoane.

UNITED (4-3-3): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Fred, Matic, Pogba; Rashford, Lukaku, Sanchez. A disposizione: Grant, Bailly, Dalot, Pereira, Fellaini, Mata, Lingard. Allenatore: José Mourinho.