Le probabili formazioni di Zenit-Lipsia - Recuperato Lunev

Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti a partire dalle 19 su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Europa League si appresta ad entrare nel vivo. Questa sera in programma, come sempre in doppia tranche, il ritorno dei quarti di finale, tra i quali spicca senza dubbio Zenit-Lipsia, con calcio d'inizio alle ore 19. Qualificazione ancora in bilico, con i russi che proveranno a sfruttare il fattore campo per ribaltare la sconfitta per 2-1 dell'andata in terra tedesca. Arbitra l'italiano Daniele Orsato.

COME ARRIVA LO ZENIT - I padroni di casa sono aggrappati alla punizione di Criscito, che ha spostato di molto l'ago della bilancia del doppio confronto, attenuando la rabbia di Roberto Mancini per la prestazione non all'altezza delle aspettative a prescindere dal risultato. Lunev ha recuperato dall'infortunio subito contro il Rostov ed è a disposizione, come ribadito dal tecnico in conferenza stampa. Da valutare in queste ore, invece, la forma di Kuzyaev. Assente Mammana, che verrà sostituito da Mevlja.

COME ARRIVA IL LIPSIA - Gli ospiti dovrano fare a meno degli infortunati Halstenberg e Kampl e dello squalificato Lookman nella spedizione ai confini dell'Europa per provare ad andare in fondo a questa competizione. In avanti ballottaggio fra Poulsen ed Augustin per una maglia al fianco di Timo Werner.

Le probabili formazioni

ZENIT (4-4-2) - Lunev; Smonlikov, Ivanovic, Mevlja, Criscito; Rigoni, Kranevitter, Paredes, Erokhin; Zabolotny, Kokorin. A disposizione: Lodygin, Skrobotov, Driussi, Zhirkov, Pletnev, Poloz, Kuzyaev. All. Mancini.

LIPSIA (4-4-2) - Gulacsi; Bernardo, Orban, Upamecano, Klostermann; Forsberg, Demme, Keita, Bruma; Poulsen, Werner. A disposizione: Mvogo, Sabitzer, Ilsanker, Konate, Kaiser, Laimer, Augustin. All. Hasenhüttl.