Le probabili formazioni Lecce-Salernitana - Indisponibile l'ex Palombi

© foto di Federico Gaetano

Nella 2ª Giornata della Serie BKT 2018/2019 l'US Lecce del tecnico Fabio Liverani affronta l'US Salernitana 1919 del tecnico Stefano Colantuono presso lo Stadio "Ettore Giardiniero - Via del Mare" di Lecce (LE) alle ore 21:00 [diretta TV DAZN].

COME ARRIVA L'US LECCE - I giallorossi sono attualmente al 6° posto della Serie BKT con 1 punto (PG: 1 - V: 0 - P: 1 - S: 0 - GF: 3 - GS: 3 - DR: 0) e, nell'ultimo turno di campionato, hanno pareggiato per 3-3 fuori casa contro il Benevento (Benevento Calcio vs US Lecce 3-3, 27 agosto 2018).

In occasione della gara contro la Salernitana, il tecnico Fabio Liverani, il quale non può disporre dell'attaccante, classe '96, Simone Palombi e il difensore, classe '96, Davide Riccardi infortunati, scenderà molto probabilmente in campo con un 4-3-1-2 con Vigorito in porta. Difesa, da destra a sinistra, formata da Calderoni, Lucioni, Meccariello e Fiamozzi. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, composto da Petriccione, Arrigoni e Mancosu. In attacco, la coppia Pettinari-La Mantia con Falco a vestire i panni del trequartista alle loro spalle.

COME ARRIVA L'US SALERNITANA 1919 - I granata, che al momento occupano l'8° posto in classifica della Serie BKT con 1 punto (PG: 1 - V: 0 - P: 0 - S: 0 - GF: 0 - GS: 0 - DR: 0), sono reduci dal pareggio casalingo contro il Palermo per 0-0.

Per il match contro il Lecce, il tecnico Stefano Colantuono, che non può disporre del difensore, classe '87, Alessandro Bernardini infortunato, dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2 con Micai tra i pali. Linea difensiva a tre, da destra a sinistra, composta da Migliorini, Schiavi e Perticone. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno Casasola, Akpa Akpro, Di Gennaro, Castiglia e Vitale. Davanti, il tandem formato da Đurić e Jallow.

PROBABILI FORMAZIONI

Serie BKT 2018/2019 - 2ª Giornata

Domenica 2 Settembre 2018 - ore 21:00

Stadio "Ettore Giardiniero - Via del Mare" di Lecce (LE)

US Lecce vs US Salernitana 1919

US LECCE (4-3-1-2) : Vigorito; Fiamozzi, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Arrigoni, Mancosu; Falco; Pettinari, La Mantia.

A disp.: Bleve (GK), Cosenza, Chiricò, Lepore, Torromino, Haye, Marino, Dubickas, Tabanelli, Venuti, Armellino, Scavone, Milli.

All.: Liverani.

US SALERNITANA 1919 (3-5-2) : Micai; Migliorini, Schiavi, Perticone; Casasola, Akpa Akpro, Di Gennaro, Castiglia, Vitale; Đurić, Jallow.

A disp.: Vannucchi (GK), Mantovani, Pucino, Gigliotti, Anderson D., Di Tacchio, Mazzarani, Odjer, Palumbo, Bocalon, Orlando, Vuletich.

All.: Colantuono.

Arbitro: Sig. Antonio Di Martino di Teramo.

Assistente 1: Sig. Matteo Grossi di Pesaro.

Assistente 2: Sig. Gamal Mokhtar di Lecco.

Quarto Ufficiale: Sig. Daniele Paterna di Teramo.