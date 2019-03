Le probabili formazioni Pescara-Spezia - Emergenza in mediana per Pillon

Fischio d'inizio questo pomeriggio alle ore 15:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Una partita da vincere assolutamente. Anche perché i tre punti potrebbero rilanciare il Pescara per la corsa alla promozione diretta. Gli uomini di Giuseppe Pillon accolgono lo Spezia, a quota 37 punti: la squadra di mister Marino vuole continuare ad essere protagonista in chiave playoff. Sarà una sfida molto interessante per capire la vera identità delle due squadre: da una parte una compagine che può e deve ritrovarsi, dall'altra una squadra che con la continuità giusta può fare davvero male. Sarà una partita difficile, ma davvero affascinante.

COME ARRIVA IL PESCARA - Lo stop nel turno infrasettimanale contro il Benevento può avere le sue ripercussioni anche dal punto di vista psicologico. Ma Pillon deve assolutamente mantenere la rotta in questo momento, visto anche il risultato del Brescia: una vittoria, infatti, potrebbe rilanciare gli abruzzesi in testa alla classifica. Ci sarà qualche assente di troppo, visto che Balzano è fuori per un problema ai flessori. Al suo posto Ciofani, con Campagnaro, Scognamiglio e Del Grosso davanti a Fiorillo. Anche l'esterno sinistro sarà valutato nelle prossime ore, ma se sta bene partirà dal primo minuto. Coperta corta a centrocampo, Kanoutè e Brugman non sono arruolabili. Spazio a Bruno, con Melegoni e Crecco a supporto. Vertice alto del rombo Marras, con Monachello e Mancuso in attacco.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Il netto successo contro il Livorno ha cancellato le sconfitte contro Carpi e Verona. La squadra di Marino è in piena corsa playoff, un successo su un campo complicato potrebbe rilanciare nuovamente le ambizioni. Non sarà affatto semplice, ma se lo Spezia trova la giusta continuità può fare bene. Tre indisponibili, ovvero Soufiane Bidaoui, Elio Capradossi ed Emmanuel Gyasi. In porta va Lamanna, difesa a quattro composta da Vignali, Terzi, Crivello e Augello, con De Col che dovrebbe partire dalla panchina. In mediana spazio a Ricci, con Mora e Bartolomei a supporto. Unica punta Galabinov, con Okereke sulla destra. Sulla sinistra si alzano le quotazioni di Pierini, pronto a giocarsi una maglia da titolare.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PESCARA (4-3-1-2): Fiorillo; Ciofani, Campagnaro, Scognamiglio, Del Grosso; Melegoni, Bruno, Crecco; Marras; Monachello, Mancuso.

A disposizione: Kastrati, Farelli, Bettella, Perrotta, Gravillon, Pinto, Memushaj, Sottil, Bellini, Del Sole, Capone Antonucci.

Allenatore: Giuseppe Pillon.

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Terzi, Crivello, Augello; Mora, Ricci, Bartolomei; Okereke, Galabinov, Pierini.

A disposizione: Manfredini, Barone, De Francesco, Crimi, Acampora, Mastinu, Erlic, Brero, De Col, Maggiore, Da Cruz.

Allenatore: Pasquale Marino.