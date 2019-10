Lille-Chelsea, le probabili formazioni: Jorginho e Kovacic dal 1'

© foto di Federico Gaetano

Entrambe devono assolutamente riscattare la sconfitta. Entrambe vogliono vincere e allontanare le critiche ricevute nelle ultime settimane. Il Chelsea di Franck Lampard sfida il Lille: i francesi sono reduci dalla sconfitta contro l'Ajax, mentre i Blues hanno subito il ko interno contro il Valencia. Il peso del risultato è ovviamente tutto sulle spalle della compagine londinese, una delle candidate al passaggio del turno.

In caso di non vittoria anche nella sfida di questa sera, Lampard potrebbe essere messo nuovamente in discussione da tutto l'ambiente. Siamo ancora all'inizio e il tecnico deve ancora entrare nei meccanismi giusti, ma sappiamo cosa è successo a chi si è seduto su una panchina così bollente. Meglio cercare la vittoria per evitare di bruciarsi inutilmente.

COME ARRIVA IL LILLE - In campionato si procede a gonfie vele: quarto posto e voglia di potersi imporre anche in questa stagione. In Champions la compagine guidata da Galtier non ha iniziato con il piede giusto, davanti al proprio pubblico i francesi vorranno cancellare il pessimo esordio contro l'Ajax. Tutti a disposizione, l'unico non convocato è Weah.

Pochi dubbi per quanto riguarda la formazione iniziale, si va verso un 4-2-3-1 con Maignan tra i pali e la linea difensiva composta da Fonte, Gabriel e Bradaric. Celik si gioca una maglia da titolare con Pied, ma al momento il turco è favorito. In mediana Renato Sanches sembra essere in vantaggio rispetto ad André, con Soumare sicuro del posto. Araujo, Ikone e Bamba andranno invece a supporto di Osimhen.

COME ARRIVA IL CHELSEA - Come già detto il peso del risultato ricade tutto sulla compagine londinese. I campioni in carica dell'Europa League hanno iniziato con una sconfitta davanti al proprio pubblico e dalle parti di Stamford Bridge non hanno per nulla digerito questo momento iniziale della squadra. Inoltre gli infortuni sembrano creare ancora problemi a Lampard, visto che Rudiger, Loftu-Cheek ed Emerson non si sono allenati con il gruppo.

Kanté recupera, ma probabilmente partirà dalla panchina. In mediana spazio a Jorginho e Kovacic, con Pedro, Mount e Willian a supporto del giovane Tammy Abraham. In difesa bisogna praticamente fare la conta: Christensen-Tomori sarà la coppia centrale, mentre Azpilicueta e Marcos Alonso andranno ad occupare le corsie esterne. In porta confermato Kepa, una delle poche certezze per i Blues.