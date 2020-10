probabili formazioni Le probabili formazioni di Bayern-Atletico: il gruppo A inizia col botto, Suárez sfida Lewandowski

Calcio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Inevitabile ripartire dalla notte del 23 Agosto, quando il Bayern Monaco ha alzato al cielo di Lisbona la sesta Champions League della sua storia. Una cavalcata trionfante che i bavaresi hanno intenzione di ripetere in questa 66ª edizione della competizione (bis europeo che manca dal biennio 1974/76). Per gli uomini di Flick già due trofei in bacheca in quest'inizio di stagione (Supercoppa Europea e Supercoppa di Germania), e un avvio di campionato più che positivo (3 vittorie e 1 sconfitta). Il primo avversario dei campioni in carica è l'Atletico Madrid di Simeone, un banco di prova decisamente ostico che darà vita, senza dubbio, ad un match scoppiettante e ricco di spunti per il futuro di entrambe le formazioni. Atletico sconfitto ai quarti di finale nella scorsa Champions dalla "cenerentola" Lipsia e protagonista di un avvio di stagione singhiozzante, ma con un Suárez in più nel motore pronto a dare battaglia al bomber principe della stagione appena conclusa, quel Robert Lewandowski capace di realizzare 55 goal in 46 partite disputate. Calcio d'inizio alle ore 21, l'arbitro designato a dirigere l'incontro è l'inglese Michael Oliver.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO - Tedeschi reduci dalla netta vittoria in campionato sul campo dell'Arminia Bielefeld (1-4, doppiette di Muller e Lewandowski), un risultato che conferma i bavaresi secondi in classifica alle spalle del Lipsia. Per la sfida contro l'Atletico, Flick non potrà contare su Sanè e Tillman, entrambi con fastidi al ginocchio. Dubbio Kimmich-Tolisso, al momento il tedesco è dato come favorito per affiancare Goretzka a centrocampo. Possibile avvicendamento tra Hernandéz e Davies sulla fascia sinistra, con Pavard a destra e Süle (in vantaggio su Boateng) a fare coppia con Alaba al centro della difesa. Non cambia il terzetto alle spalle del bomber Lewandowski: pronti Gnabry, Müller e Coman (favorito su Douglas Costa).

COME ARRIVA L'ATLETICO MADRID - Colchoneros imbattuti in campionato e reduci dalla vittoriosa trasferta (0-2) sul campo del Celta Vigo che ha riportato la squadra di Simeone a ridosso delle prime dopo i due scialbi pareggi contro Huesca e Villareal. Simeone perde Diego Costa, vittima di una lesione muscolare che lo terrà fuori almeno per tre settimane. Il brasiliano naturalizzato spagnolo si aggiunge a Giménez, Vrsaljko e Saul, ancora alle prese con i rispettivi acciacchi, ed indisponibili per la trasferta di Monaco di Baviera. Possibile slittamento di Hermoso (favorito su Renan Lodi) sulla corsia di sinistra, con l'inserimento di Felipe al centro della difesa in coppia con Savić. Llorente in vantaggio su Correa per agire a destra in mediana, pronto Carrasco a dare il cambio a Lemar sulla sinistra. Esordio più che positivo dell'ex Arsenal e Sampdoria Torreira in campionato, l'uruguayano sembra partire leggermente dietro Herrera per affiancare Koke in mezzo al campo. Pochi dubbi davanti, con il tandem offensivo formato da João Félix e Suárez.