Real Madrid-Brugge, le probabili formazioni: Marcelo avanti su Nacho

Fischio d'inizio alle 18:55. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

L'occasione di battere il primo vero colpo in Champions League. Il Real Madrid ospita il Brugge al Bernabéu per archiviare - almeno mentalmente - il pesante tonfo in casa del Paris Saint-Germain all'esordio nella fase a gironi. Le Merengues si ritrovano nell'inconsueta posizione di dover inseguire: oltre ai parigini, precedono la squadra di Zidane nel raggruppamento i belgi e il Galatasaray, appaiati a un punto. Lo score recente degli spagnoli nella massima competizione europea è tra i peggiori del decennio: tre sconfitte nelle ultime quattro, di cui due in casa. Un trend da invertire quanto prima per provare a tornare ai fasti di appena un anno e mezzo fa. I madrileni sono reduci dallo zero a zero nel derby con l'Atlético, che non ha compromesso la vetta in solitaria della Liga, in cui i Galacticos sono ancora imbattuti. Dominano in Belgio i neroblu, che sabato hanno strapazzato il Mechelen con un travolgente cinque a zero. L'unico precedente tra le due formazioni risale alla stagione 1976/77: un doppio confronto in Coppa dei Campioni in cui fu il Brugge ad accedere al turno successivo, in virtù del due a zero del ritorno, che si sommò al pari a reti bianche dell'andata.

COME ARRIVA IL REAL MADRID - Fuori il lungodegente Asensio e Mendy, Zidane può però sorridere per i recuperi di Isco e Marcelo. Verso la panchina l'ex Malaga, mentre il brasiliano è rimonta su Nacho per l'out di sinistra, con Carvajal sul fronte opposto e Varane-Ramos al centro. Centrocampo tipo con Kroos e Modric accanto al vertice basso Casemiro. Benzema sarà il riferimento centrale, ai lati dell'attacco Bale e Hazard.

COME ARRIVA IL BRUGGE - Ci si attende qualche variazione rispetto all'undici schierato sabato. Mitrovic e Balanta sono ai box, il favorito per la destra è Mata, che dovrebbe completare la linea davanti all'ex Liverpool Mignolet insieme a Deli, Mechele e Sobol. Rits in regia, Vanaken e Vormer sono in pole per il ruolo di mezzali. Davanti dovrebbero essere Diatta e Bonaventure a rifornire una vecchia conoscenza della nostra cadetteria, David Okereke, lo scorso anno in forza allo Spezia.