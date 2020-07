Serie B, Cittadella-Ascoli: Dionigi cerca la quarta vittoria consecutiva

Nella 35ª giornata della Serie BKT 2019/2020 il Cittadella del tecnico Roberto Venturato affronta l'Ascoli del tecnico Davide Dionigi presso lo Stadio "Pier Cesare Tombolato".

COME ARRIVA IL CITTADELLA - I granata sono attualmente al 5° posto in classifica con 52 punti e, nell'ultimo turno di campionato, hanno perso 4-1 fuori casa contro la Salernitana (US Salernitana 1919 vs AS Cittadella 4-1, 13 luglio 2020).

Venturato, che vuole interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive iniziata il 3 luglio (Pisa SC vs AS Cittadella 2-0), dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2 con Paleari tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, composta da Mora, Frare, Camigliano e Rizzo. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno Vita, Iori e Branca. Davanti, dietro alla coppia d'attacco formata da Diaw e De Marchi, vestirà i panni del trequartista D'Urso. Unico indisponibile: Ghiringhelli.

COME ARRIVA L'ASCOLI - I bianconeri, che sono momentaneamente al 13° posto in classifica con 42 punti, sono reduci dalla vittoria casalinga 1-0 contro l'Empoli (Ascoli Calcio 1898 FC vs Empoli FC 1-0, 13 luglio 2020).

Dionigi, che vuole centrare la quarta vittoria consecutiva, dovrebbe scendere in campo con il consueto 3-4-1-2 con Leali in porta. Difesa a tre, da destra a sinistra, composta da Gravillon, Valentini e Ranieri. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, formato da Padoin, Cavion, Brlek e Sernicola. In attacco, dove né Beretta né Rosseti sono a disposizione per infortunio, Petrucci, chiamato a sostituire lo squalificato Eramo, agirà alle spalle del tandem offensivo Scamacca-Ninković.

PROBABILI FORMAZIONI

Cittadella-Ascoli

CITTADELLA (4-3-1-2) : Paleari; Mora, Frare, Camigliano, Rizzo; Vita, Iori, Branca; D'Urso; Diaw, De Marchi.

A disp.: Maniero (GK), Adorni, Benedetti, Perticone, Ventola, Bussaglia, Pavan, Proia, Rosafio, Luppi, Panico, Stanco.

All.: Venturato.

ASCOLI (3-4-1-2) : Leali; Gravillon, Valentini, Ranieri; Padoin, Cavion, Brlek, Sernicola; Petrucci; Scamacca, Ninković.

A disp.: Marchegiani (GK), Novi (GK), Alcantara, Brosco, Ferigra, Maurizii, Pucino, Diogo Pinto, Piccinocchi, Troiano, Morosini, Ricardo Matos, Trotta.

All.: Dionigi.

Arbitro: Sig. Gianluca Aureliano di Bologna.

Assistente 1: Sig. Francesco Fiore di Barletta.

Assistente 2: Sig. Thomas Ruggieri di Pescara.

Quarto Ufficiale: Sig. Marco Ricci di Firenze.