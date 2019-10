Slavia Praga-Borussia Dortmund, le probabili formazioni: c'è Gotze

Calcio d'inizio ore 18.55. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Un punto a testa nel girone F, quello che vede anche Barcellona e Inter. Un punto che, conquistato proprio contro blaugrana e nerazzurri, fa più morale che classifica. Slavia Praga e Borussia Dortmund questo pomeriggio saranno una di fronte all'altra: l'obiettivo di entrambe è volare a quota quattro e poi gustarsi qualche minuto dopo il fischio finale la sfida tra le altre due del raggruppamento. È il primo confronto assoluto tra queste due squadre, che prima di oggi non si sono mai affrontate. A dirigere l'incontro, che potrete seguire con la diretta testuale di TUTTOmercatoWEB.com e il cui calcio d'inizio è fissato alle ore 18.55, sarà l'olandese Bjorn Kuipers.

COME ARRIVA LO SLAVIA PRAGA - Buon umore in casa biancorossa dopo il successo di misura in campionato contro il Mlada Boleslav. Da valutare le condizioni di Takacs, Coufal e Traoré, l'impressione è che dovrà sciogliere le riserve soltanto oggi il tecnico Jindrich Trpisovsky. Sarà 4-5-1 per i cechi, con Skoda unico punto di riferimento avanzato; a centrocampo Masopust e Olayinka saranno i due esterni, con Traoré, Soucek e Stanciu in mezzo. In difesa, infine, dovessero recuperare gli acciaccati spazio a Coufal, Kudela, Hovorka e Boril.

COME ARRIVA IL BORUSSIA DORTMUND - Doppio 2-2 nelle ultime due di campionato contro Werder ed Eintracht, non è un momento semplicissimo per la squadra di Favre che ha tutto, quest'anno, per dire la propria in Bundesliga. Per la gara odierna, l'unico dubbio è legato a Hummels, che dovrebbe comunque essere schierato dal 1'. al centro della difesa accanto ad Akanji; Hakimi e Guerreiro saranno i due terzini. Delaney e Witsel saranno i due mediani avanti alla difesa, poi Sancho, Reus e Brandt agiranno alle spalle dell'unica punta Gotze.