4 anni e mezzo dopo riecco Dybala-Morata dal 1', Corriere di Torino: "Juve vecchi tempi"

Stasera alle 20:45 la Juventus scenderà in campo contro l'Hellas Verona e Andrea Pirlo manderà in campo dal primo minuto Paulo Dybala insieme ad Alvaro Morata. Il Corriere di Torino sottolinea come si tratti della prima volta quest'anno e non accadeva dal 13 febbraio 2016, contro il Napoli di Sarri: in quell'occasione i bianconeri riuscirono a vincere.