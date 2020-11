5 gol fatti e 3 subiti, ma è primato: il Padova torna in vetta. Le aperture dei quotidiani

Un'intensa domenica di calcio in Serie C, che ha visto ribaltoni in vetta nel Girone A e B: la Pro Vercelli non passa ad Alessandria e lascia al Renate il primato, mentre nel secondo raggruppamento il Padova di mister Andrea Mandorlini rialza la testa e centra il successo con la Vis Pesaro, agganciando il Sudtirol a quota 26.

"Padova, 5-3 alla Vis e aggancio in vetta", così lo celebra il Corriere dello Sport.

E se anche Tuttosport si limita a riportare il tabellino del confronto che ha regalato ai biancoscudati la vetta, più nel dettaglio va La Gazzetta dello Sport: "Un Padova da luna park. Segna 5 gol, ne prende 3 ma alla fine torna primo".

La rosa prosegue poi: "La squadra di Mandorlini parte forte, poi si spaventa. La Vis Pesaro non regge al miglior attacco del girone".

E' poi la stampa locale a celebrare il primato. Il Mattino di Padova esordisce così:" Padova, la “manita de Dios” ma troppi rischi contro la Vis". Rischi inerenti allo sviluppo del match, come è poi spiegato: "I biancoscudati partono forte, vanno sul 3-0: nella ripresa sul 4-1 si rilassano. Curcio chiude con il 5-3. E’ primo posto".