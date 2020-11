Addio a Maradona, Il Manifesto e l'icona rebelde: "'na cosa grande"

"'na cosa grande" è il titolo scelto da Il Manifesto in edicola oggi per omaggiare Diego Armando Maradona, con in primo piano la foto del 10 che celebra lo Scudetto vinto a Napoli. E' morto il più grande calciatore di tutti i tempi - scrive il quotidiano - e un'icona totalmente rebelde, che ha regalato riscatto e felicità a un'umanità disperata e dolente. Le battaglie contro le difese avversarie contro le mafie del calcio. In Argentina lutto nazionale e camera ardente alla Casa Rosalda. La 'sua Napoli' in pellegrinaggio allo stadio. Aveva da poco compiuto 60 anni.