Addio Maradona, il testamento e l'ora della morte: i misteri dopo l'addio di Diego

La Repubblica in edicola stamani scrive che l'impressione è che l'ora della morte di Diego Armando Maradona sia da retrodatare. Lo conferma l'infermiera che lo assisteva, Dahiana Gisela Madrid, costretta a firmare - denuncia - una dichiarazione secondo cui aveva controllato le condizioni del Pibe de Oro per tutta la mattinata. In realtà nessuno era riuscito a vederlo dalle 7:30 alle 12:10, quando Dahiana Gisela è entrata nella stanza e ha scoperto quello che il mondo del avrebbe saputo solo 56 minuti più tardi. E ora la sua eredità come lui stesso temeva finirà per diventare oggetto di una guerra tra clan. Oltre alle due figlie avute durante il matrimonio, gli unici ad aver ottenuto il riconoscimento sono Diego junior, italiano e figlio della napoletana Cristiana Singara, Jana, avuta dalla sua ex amante Valeria Sabalaìn, e il più giovane, Diego Fernando, figlio di Veronica Ojeda, altra amante.