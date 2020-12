Addio Rossi, La Stampa: "L'ultimo viaggio di Pablito con i ragazzi del Mundial"

In prima pagina su La Stampa spazio anche al ricordo di Paolo Rossi, tristemente scomparso in settimana, all'indomani dei funerali che si sono tenuti nella sua Vicenza, ai quali hanno partecipato tanti ex compagni di squadra, soprattutto quelli di quello splendido Mondiale del 1982 in cui Pablito ci trascinò. "L'ultimo viaggio di Pablito con i ragazzi del Mundial", titola il quotidiano.