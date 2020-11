Agonia Fiorentina. Il QS: "La squadra di Prandelli è in zona rossa"

vedi letture

Il QS è scoraggiato sull'andamento della Fiorentina finora: "La squadra di Prandelli è in zona rossa". I viola evaporano anche a San Siro contro il Milan risvegliandosi in una classifica che comincia a farsi preoccupante. Il tutto mentre spicca un pacchetto di giocatori troppo lontani da un rendimento accettabile per riuscire a raddrizzare la stagione, come Pezzella, Amrabat, Ribery asettico. E non sembrano esserci quei miglioramenti necessari per rispolverare un po' di sano ottimismo.