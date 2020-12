Alfie Haaland a Tuttosport: "Ibra e CR7 idoli di Erling. Per ora è felice al Dortmund"

Il padre di Erling Haaland, Alf-inge, detto Alfieha rilasciato un'intervista a Tuttosport parlando così di suo figlio: "E' nato attaccante, adorava le punte che segnavano tanti gol. In particolare Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Aveva un debole anche per Mario Balotelli degli anni del Manchester City. Adesso è molto felice a Dortmund, però lui ama le sfide e nel calcio non si può mai sapere in anticipo cosa riserverà il futuro. Vedremo...". Sulla visita allo Juventus Stadium in passato: "Si ci sono stato con Erling, bellissima esperienza. Vedemmo uno Juventus-Inter. Mi ha colpito l'atmosfera dello Stadium".