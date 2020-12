All'Inter resta solo il campionato. Corriere dello Sport: "Conte, uno solo"

Alle 12:30, nel Lunch Match di questo undicesimo turno di campionato, l'Inter farà visita al Cagliari nella prima partita di campionato dopo l'eliminazione dalla Champions League. "Conte, uno solo", è il titolo del Corriere dello Sport che racconta di un allenatore nerazzurro pronto a rilanciarsi in Sardegna per "Non far godere i nemici".