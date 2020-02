vedi letture

Allarme Coronavirus, Il Secolo XIX: "Veneto e Lombardia, lo sport si ferma. Rinviata Inter-Samp"

All'interno delle pagine de Il Secolo XIX si parla dell'allarme Coranavirus e del rinvio di ben tre gare di Serie A: "Il provvedimento è di fatto scattato ieri poco prima della mezzanotte. Inter-Samp, fissata a questa sera a San Siro non si giocherà. E' l'effetto del decreto del governo per affrontare l'emergenza coronavirus e che riguarda tutte le competizioni sportive di ogni ordine e grado in Lombardia e Veneto. Per la Serie A si tratta, oltre che della sfida tra nerazzurri e blucerchiati, anche di Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari", scrive il quotidiano.