Allarme focolaio, il Corriere della Sera: "Milan in ansia. Gigio out altre tre gare?"

E' di ieri la notizia della positività di Gigio Donnarumma e Petter Hauge, così il Corriere della Sera oggi in edicola titola: "Club in ansia. Donnarumma out altre tre gare?". Un altro brutto colpo per mister Pioli, che già ieri sera ha dovuto rinunciare al suo portiere titolare per dare spazio a Tatarusanu, ma dopo la gara di ieri i due positivi dovranno saltare anche le sfide con Sparta Praga e Udinese, più forse anche la sfida al Lille. Ora tutta la squadra sarà in isolamento fiduciario casa-lavoro, in attesa delle indicazioni dell'Ats che potrebbe imporre la cosiddetta bolla a Milanello.