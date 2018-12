© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Muro contro muro". Titola così La Stampa nelle sue pagine sportive, in merito al match delle 18 tra la Fiorentina e la Juventus. La gara del Franchi è la più sentita e il duello tra le due migliori difese d’Italia. Pioli ieri ha ammesso: “Ai bianconeri toglierei Chiellini” La capolista è imbattuta da un anno in trasferta: tridente Dybala-Mandzukic-Ronaldo per far saltare il bunker viola.